"Nazijäger – Reise in die Finsternis": TV-Kritik zur Doku bei 3sat

Den Mördern ihre Taten zu beweisen, ist nicht leicht. Es gilt, Zeugen zu finden und dabei die eigene Wut zu zügeln. Der von ihnen aufgespürte Auschwitz-Kommandant Rudolf Höß will sich der Strafe bis zuletzt durch eine falsche Identität entziehen. Andere plädieren auf Unschuld, sie hätten, so sagen sie immer wieder, "nur Befehle ausgeführt". Besonders schwer wird der Nachweis des Tötens im Fall eines NS-Arztes, der in Neuengamme bei Hamburg 20 Kinder zu Tode spritzte. Den Kindern widmet sich der Film von Grimme-Preisträger Raymond Ley ausführlich auf mehreren Erinnerungsebenen in Spielszenen und Dokumenten.