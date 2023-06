"Beauty & The Nerd": TV-Kritik zur viertel Staffel

Pärchenurlaub mal anders

Der Sender schickt acht Beauties (Beverly, Brenda, Jules, Natascha, Selina, Setty und Walentina) und acht Nerds in einen spektakulären Pärchenurlaub. In einer Traumvilla auf Zypern beschnuppern sich die Kandidatinnen und Kandidaten zunächst, um ihr perfektes Match zu finden. "Ich möchte einfach die Welt der Nerds und die Menschen dahinter kennenlernen und verstehen, wie ein Nerd zum Nerd wird", begründet Showküken Brenda (18) ihre Teilnahme vorab. Sie ist nicht die einzige, die für das Format zum ersten Mal vor der Kamera steht. Auch Kosmetikerin Selina feiert ihr TV-Debüt auf der Insel und sucht die Herausforderung: "Es sieht immer nach mega viel Spaß aus". Alte TV-Hasen wie Walentina Doronina ("Ex on the Beach", "Are you the One – Realitystars in Love" und "Sommerhaus der Stars") sind natürlich ebenfalls mit von der Partie. Eines haben die Kandidatinnen gemeinsam: Sie lieben alles, was mit Schminken, Schönheit, Glamour und Selbstpflege zu tun hat. Dafür scheuen sie weder Zeit noch Geld.