"Das perfekte Dinner"-Gäste begeistert von Laurence französischer Küche

Mitten in Zürich in einem Altbau aus dem Jahr 1357 bittet Laurence zu Tisch. Mit der Züricher Gruppe ist sie vollauf zufrieden: "Das sind Leute, die würde ich genau so einladen, wenn jetzt 'Das perfekte Dinner' nicht wäre." Die Head of Communication im Bereich Werbung geht grundsätzlich positiv ins Leben. "Man sagt, die Schweizer seien langweilig, sie seien langsam. Langsam könnte man recht geben, weil: Wenn wir Hochdeutsch sprechen, das ist für uns eine andere Sprache", erklärt Laurence den Grund für gewisse Klischees.

Die Liebe springt auf die Gäste über

Dann gibt es Kalbsragout mit weißer Soße und Gemüse. "Das ist ein Herzensgericht für mich", erklärt Laurence. "Nein", schaut Bastian ungläubig seinen Teller an. "Ich war so auf einer anderen Schiene." Aber: "Genügend Soße." Oli (46) bricht als Erster das Schweigen am Tisch: "Die Soße hat etwas unheimlich Spannendes." Auch Bastian freundet sich mit der unerwarteten Speise an: "Ich finde das Wort 'Wohlfühl' passt wirklich gut." Evelyne schwärmt: "Das war für mich definitiv Herzensküche. Das war gekocht mit so viel Liebe, und das spürte man."