Madonna nach Zusammenbruch auf Intensivstation

Madonna musste intubiert werden

Schon zuvor hatten diverse US-Nachrichtenportale, etwa "Page Six", berichtet, dass die "Like a Virgin"-Interpretin bewusstlos in ihrer Wohnung in New York aufgefunden worden sein soll. Danach musste sie in eine Klinik gebracht werden, wo sie mindestens eine Nacht lang intubiert werden musste. Erst dann konnte ihr der Schlauch entnommen werden. Ihre Tochter Lourdes Leon soll dabei immer an ihrer Seite gewesen sein.