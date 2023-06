"Unser Sexleben – Wen liebe ich, wann und warum?": TV-Kritik zur 3sat-Doku

Die Doku, die 3sat wiederholt, befasst sich mit den Lebensphasen der Sexualität, die schon im Mutterleib beginnt. Außerdem versucht sich Filmemacherin Julia Zipfel an einer Antwort darauf, warum sich vor allem so viele junge Menschen wünschen, ihr Geschlecht zu wechseln.

Es sind aufgeklärte Zeiten – fast ohne Tabus. Und ebenso fast alles, was nicht anderen schadet, ist auch erlaubt. Und doch wirken viele Menschen verunsichert, wenn es um ihre Sexualität geht. 3sat möchte mit der erneut gezeigten Doku "Unser Sexleben – Wen liebe ich, wann und warum?" (2023) klassische Aufklärungsarbeit leisten. Der Filmemacherin Julia Zipfel geht es um Faktenvermittlung, was man wirklich über Sexualität, Lust und sexuelle Orientierung heutzutage wissen muss. Eine der zentralen Erkenntnisse, auch für vermeintliche "Sexperten": Immer häufiger stellen Wissenschaftler fest, dass es immer mehr individuelle Konzepte von Sexualität gibt und wie fluide diese sind.

Los geht's im Film mit der Sexualität, die bereits im Mutterleib beginnt. Dann werden aus Pubertierenden junge Erwachsene, mehr oder weniger sexuell zufrieden Ehepartner, und schließlich sind da auch betagte Menschen in Pflegeeinrichtungen, die sich auch unter nicht mehr ganz privaten Umständen ausleben wollen. Dabei geht es um die Frage, was unsere sexuelle Orientierung und Aktivität stärker prägt – die Gene oder die Umwelt.

Wenn Mütter sagen: "Ich liebe eigentlich Frauen"

Besonders Jugendliche scheinen auch in modernen Zeiten unter enormem Druck zu stehen, wenn es um Sexfragen geht. Immer mehr Jugendliche äußern Verunsicherung – bis hin zur Unsicherheit, in einem Körper mit dem "falschen" biologischen Geschlecht zu stecken. Meist sind es vor allem Mädchen, die ihr Geschlecht wechseln wollen. Wie kann man eine so fundamentale Entscheidung wissenschaftlich fundiert angehen?