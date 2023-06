Superman ist gefunden! David Corenswet wird zum "Man of Steel"

Ein neuer Schauspieler trägt das ikonische S auf der Brust: David Corenswet wird zum neuen Superman. Auch die Rolle der Louis Lane ist bereits besetzt.

In David Corenswet hat die Film-Comic-Marke DC ihren neuen Superhelden gefunden, wie das US-Branchenblatt "Variety" zuerst berichtete. Der 29-jährige US-Amerikaner tritt die Nachfolge von Henry Cavilll an. Cavill hatte vor wenigen Monaten noch sein eigenes Kino-Comeback als Mann aus Stahl angekündigt, doch die DC-Bosse entschlossen sich für eine Neubesetzung des Superhelden.

Bei Corenswet handelt es sich um ein vergleichsweise unbeschriebenes Blatt in der Filmbranche, seinen Durchbruch feierte er mit der Netflix-Serie "Hollywood", auch für seine Performance in "The Politician" erntete er viel Lob. Zudem sorgt er aktuell mit "Pearl" für Aufsehen, der Horrorfilm läuft momentan in den deutschen Kinos. Der in Philadelphia geborene Schauspieler ist deutlich jünger als der Brite Cavill, der bereits 40 Jahre alt ist. Als Cavill selbst zum ersten Mal in die Rolle des Clark Kent beziehungsweise Superman schlüpfte, war er allerdings in einem ähnlichen Alter.

Clark Kents große Liebe Auch die Reporterin Louis Lane, Clark Kents große Liebe, erhält ein neues Gesicht: Rachel Brosnahan hat die Rolle ergattert, die zuletzt von Amy Adams gespielt wurde. Brosnahan machte sich vor allem durch Serien einen Namen, wirkte unter anderem in "Hourse of Cards" mit und war in "The Marvelous Mrs. Maisel" zu sehen. Kürzlich spielte sie an der Seite von Benedict Cumberbatch in "Der Spion" (2020) und an der Seite von Christoph Waltz und Willem Dafoe in Walter Hills Western "Dead For a Dollar" (2022).

Drei Filme lang war Herny Cavill das Gesicht des DC-Klassikers, mit Corenswet und Brosnahan strebt man nun einen kompletten Neustart an: Der neue DC-Boss James Gunn ("Guardians of the Galaxy") übernimmt selbst die Dreharbeiten zum nächsten Film, der den Namen "Superman: Legacy" tragen wird. Auch das Drehbuch stammt aus Gunns Feder. Der Kinostart ist für den 11. Juli 2025 geplant.