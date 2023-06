Markus Lanz wirft FDP-Politikerin Stark-Watzinger "wahnsinnige Wähler-Enttäuschung" vor

In der Sendung von Markus Lanz war Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger zu Gast. Die Frage, wann mit grünem Wasserstoff geheizt werden soll, brachte die FDP-Politikerin in Bedrängnis. Zudem prognostizierte ein KI-Pionier, dass die Menschheit bald von der Technologie überholt werde, schlimm sei das aber nicht.

Die Digitalisierung geht in Deutschland seit Jahren nur im Schneckentempo voran, die geplante Wärmewende brachte schwerste Verwerfungen im politischen Diskurs mit sich. Am Donnerstagabend sprach ZDF-Moderator Markus Lanz mit seinen Gästen einmal mehr über das viel diskutierte Gebäudeenergiegesetz, aber auch über die "Schlüsseltechnologie" KI. Ein Gespräch durchaus mit Überraschungseffekt.

Das beeindruckte Markus Lanz offenbar wenig, er spielte provokant auf eine Technologie an, die auf Drängen der Liberalen im Gesetz mitberücksichtigt wurde, der etliche Experten aber keine signifikante Rolle bei der privaten Wärmegewinnung beimessen. "Wann", fragte der Talk-Gastgeber ganz direkt, "werden wir mit grünem Wasserstoff heizen?"

Während Lanz der Politikerin daraufhin eine "wahnsinnige Wähler-Enttäuschung" prognostizierte, beharrte Stark-Watzinger: "Wissenschaft und Forschung haben etwas damit zu tun, dass man nicht in Glaskugeln schauen kann." Sie ergänzte: "Jetzt eine genaue Zahl zu sagen, das ist glaube ich der falsche Weg."

Ähnlich skeptisch wie die Aussicht auf Wasserstoff zur Wärmeerzeugung sah Journalistin Sonja Álvarez auch den sogenannten "DigitalPakt Schule". Dessen Versprechen ist es seit März 2019, die Schulen im Land digital besser auszustatten. "Das ist ein komplettes Desaster, (...) denn die Ziele sind verfehlt worden", bilanzierte Álvarez mit ernster Miene. Die Prognose der "Wirtschaftswoche"-Redakteurin: "Wir laufen da wirklich in ein Loch hinein, und die Schulen brauchen Planungssicherheit."

"In Deutschland guckt man immer als Erstes nach Risiken"

Wissenschaftler Jürgen Schmidhuber, der als einer der Pioniere der "modernen KI" gilt, erklärte daraufhin, dass Deutschland noch vor rund 30 Jahren führend in der Grundlagenforschung künstlicher Intelligenz gewesen sei. Doch statt auf den Fortschritt aufzubauen und in die Wissenschaft zu investieren, seien die USA und China laut Schmidhuber viel besser darin gewesen, "diese Erfindungen zu kommerzialisieren". Der Informatiker ergänzte: "Woanders werden mehr Möglichkeiten gesehen - in Deutschland guckt man immer als Erstes nach Risiken."