"Secret Invasion": Kann Marvel-Veteran Nick Fury im Alleingang die Welt retten?

Disney+ schickt in der neuen Serie "Secret Invasion" Marvel-Veteran Nick Fury in den Kampf gegen Aliens und Desinformation. Doch Fury ist längst nicht mehr der alte.

Diesmal ist er also ganz allein. Keine Agenten, keine Avenger, niemand kann ihm helfen. Nick Fury ( Samuel L. Jackson ) muss sich nach jahrelangem Exil auf einem Raumschiff einem letzten Kampf auf der Erde stellen: In der neuen Marvel-Serie "Secret Invasion" stellen ihn ab 21. Juni bei Disney+ Gestaltenwandler vor enorme Probleme. Probleme, denen der alternde Agent nicht gewachsen ist, wenn man alten Weggefährten (Cobie Smulders, Martin Freeman und neuen Skeptikern (Olivia Coleman, Emilia Clarke ) glaubt. Doch von Zweiflern hat sich Nick Fury noch nie abhalten lassen.

Dass Nick Fury nach der Schlacht gegen Thanos nicht einfach seinen Ruhestand genießen kann, hatte sich in einer Szene im Abspann von "Spider-Man: Far From Home" angedeutet. Darin ist er an Bord eines Raumschiffs zu sehen: natürlich wieder zuständig für die Sicherheit der Erde, in der neuen Organisation S.W.O.R.D.