"Tour de France 2023": Infos zur TV-Übertragung und zur Doku "Mythos Tour"

Seit der ersten Tour de France im Jahr 1903 lassen sich die Macher des größten Radrennens der Welt immer wieder etwas Neues einfallen. Die 110. Ausgabe, sie beginnt am 1. Juli in Bilbao, dem spanischen Teil des Baskenlandes, fährt 2023 nicht berühmte "große Schleife". Die 21 Etappen (3.400 Kilometer) lassen den Norden und Süden des Landes beinahe komplett aus und durchqueren Frankreich unter Mitnahme sämtlicher Gebirge. Nach den Pyrenäen geht es durchs Zentralmassiv, den Jura, die Alpen und zum Schluss die Vogesen. Die letzte Etappe endet natürlich wie gewohnt – am Sonntag, 23. Juli – in Paris auf den Champs-Élysée. Bis dahin kann man im Ersten, das, genau wie Eurosport, alle Renntage überträgt, acht Flachstrecken, vier hügelige Tageswertungen und acht Gebirgsetappen mit vier Bergankünften in Cauterets-Cambasque, Puy de Dôme, Grand Colombier und Saint-Gervais Mont-Blanc erleben. Nur ein Einzelzeitfahren (Dienstag, 18. Juli, 22,4 Kilomter von Passy nach Combloux) steht auf dem Programm. Zwei Ruhetage können sich Radsport-Fans an den Montagen, 10. und 17. Juli, eintragen.