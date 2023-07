"München Mord: Die Unterirdischen": TV-Kritik zum neunten Fall der Krimi-Reihe

Romanze beim Streaming-Anbieter

„Through My Window: Über das Meer“: Alle Infos zur Netflix-Fortsetzung

Im ersten Teil haben sie sich ineinander verliebt und gegen seine Familie behauptet, nun stellen die einjährige Fernbeziehung und heiße Flirts ihre Liebe aufs Spiel: Raquel und Ares aus „Through My Window: Ich sehe nur dich“ sind für die Fortsetzung „Through My Window: Über das Meer“ zurück. Und mit ihnen all das Drama, die Leidenschaft und das spanische Temperament, mit dem der erste Teil so begeistert hat.

MEHR