"Schlagerbooom Open Air – Die Stadionshow in Österreich": TV-Kritik zur Show mit Florian Silbereisen

Lange mussten sich seine Fans gedulden: Nach den Corona-bedingten Absagen feiert Florian Silbereisen nun die erste Ausgabe vom "Schlagerbooom Open Air" – mit dreifachem "o" und vielen Top-Stars der Branche. Das Erste überträgt das Spektakel aus Kitzbühel live.

Schlagerbooom Open Air – Die Stadionshow in Österreich Show • 01.07.2023 • 20:15 Uhr

Es ist mehr als ein einfaches Trostpflaster, das Florian Silbereisen Schlagerfans nach drei Corona-Jahren bietet: Nachdem der beliebte "Schlagerbooom" auch im vergangenen Herbst der Pandemie zum Opfer fiel, kehrt er in diesem Jahr sogar in einer doppelten Ausführung zurück: Beim "Schlagerbooom Open Air – Die Stadionshow in Österreich" begrüßt Silbereisen sein Publikum erstmals unter freiem Himmel. Das Erste überträgt die Freiluftveranstaltung aus dem Tennisstadion im österreichischen Kitzbühel live.

"Jetzt dürfen wir zum ersten Mal einen 'Schlagerbooom Open Air' im Stadion in Kitzbühel veranstalten", freute sich Silbereisen Mitte Mai in einem Interview mit "Guten Morgen Österreich": "Mit einer riesengroßen Bühne mitten im Stadion." Im österreichischen Frühstücksfernsehen fuhr der 41-Jährige fort: "Also, wir bespielen 360 Grad, damit alle ganz nah dabei sein können und dieses Erlebnis wird, glaube ich, ganz spektakulär werden."

Neuer Song mit Beatrice Egli Angekündigt hat sich, wie immer, wenn Silbereisen einlädt, die Crème de la Crème der Schlagerszene: Andreas Gabalier, Howard Carpendale, DJ Ötzi, Vicky Leandros, Andy Borg, Michelle, Ross Antony und Melissa Naschenweng werden unter anderem im Lichtermeer auf der Bühne stehen. Für internationales Flair sorgt nicht nur die französische Chanson-Sängerin Mireille Mathieu: "Weltstar Anastacia wird das Stadion zum Beben bringen", verrät Silbereisen im ORF. "Und ich freue mich auch sehr, dass endlich mal wieder gemeinsam Al Bano und Romina Power ihre ganz großen Hits singen werden." Mit Beatrice Egli wird Silbereisen außerdem erstmals die neue gemeinsame Single live performen: "Das wissen nur wir" ist Teil von Eglis neuem Album "Balance", das am 30. Juni in den Handel kommt. Weitere Gäste sind "Bergdoktor"-Star Mark Keller und Reality-Star Daniela Katzenberger.

Die reguläre Ausgabe vom "Schlagerbooom" unter dem Motto "Alles funkelt! Alles glitzert!" findet am Samstag, 21. Oktober, in der Dortmunder Westfalenhalle statt. Wahrscheinlich ist auch diese Show wie in den vergangen Jahren live im Ersten zu sehen.

