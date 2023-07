„1883“: alle Infos zum Spin-off der Westernserie „Yellowstone“

Wie „Yellowstone“ folgt auch „1883“ Mitgliedern der Familie Dutton. In „Yellowstone“ besitzt sie eine Ranch in Montana, in „1883“ wird erzählt, wie sie an den Ort gelangt, an dem sie letztlich die Ranch gründet. Der Titel der Serie verrät dabei, in welchem Jahr die Serie angesiedelt ist. James, Margaret, John und Elsa Dutton begeben sich von ihrer Heimat in Tennessee auf die abenteuerliche Reise durch die halben Vereinigten Staaten.