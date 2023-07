"Terra X: Der Mann, der Amerika seinen Namen gab": Infos zur Doku über Amerigo Vespucci

Wer an die Entdeckung Amerikas aus europäischer Sicht denkt, dem kommt wohl als allererstes der Name Christoph Kolumbus in den Sinn: 1492 stieß der italienische Seefahrer eher zufällig auf den bis dato unbekannten Kontinent. Er selbst war bis zu seinem Tod im Jahr 1506 davon überzeugt, die vom spanischen König geforderte Westroute ins Gewürzparadies Indien gefunden zu haben. Die Lorbeeren erntete somit ein anderer Seefahrer: Amerigo Vespucci gilt als "Der Mann, der Amerika seinen Namen gab". Eike Schmidt erzählt in der gleichnamigen "Terra X"-Doku die ganze Geschichte.