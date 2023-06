"Through My Window: Über das Meer": Alle Infos zur Fortsetzung der spanischen Netflix-Romanze

Im ersten Teil haben sie sich ineinander verliebt und gegen seine Familie behauptet, nun stellen die einjährige Fernbeziehung und heiße Flirts ihre Liebe aufs Spiel: Raquel und Ares aus „Through My Window: Ich sehe nur dich“ sind für die Fortsetzung „Through My Window: Über das Meer“ zurück. Und mit ihnen all das Drama, die Leidenschaft und das spanische Temperament, mit dem der erste Teil so begeistert hat.

Die Fortsetzung gibt es ab dem 23. Juni bei Netflix zu sehen. Um die Wartezeit etwas zu verkürzen, bekommen Sie hier einige erste Infos zur spanischen Romanze.

Zur Erinnerung: Darum ging es in „Through My Window: Über das Meer“ Es ist eine Weile her, dass der erste Teil der spanischen Romanze unter den Neuheiten auf Netflix zu finden war. Sie wollen Ihre Erinnerung ein wenig auffrischen? Raquels und Ares‘ Geschichte begann ganz klassisch: Sie war das Mädchen von nebenan – oder eher: er der Junge von nebenan. Trotz der unterschiedlichen Verhältnisse, aus denen beide stammen, grenzt das Haus, in dem sie mit ihrer Familie wohnt an die Villa seiner Eltern. Obwohl Raquel schon länger eine Schwärmerei für Ares hegt, spricht sie erst mit ihm, als sie feststellt, dass er ihr WLAN gehackt hat. Daraufhin fragt er sie, warum ihr WLAN-Passwort ‚Ares, griechischer Gott‘ lautet. Gleich an Ort und Stelle gesteht Raquel Ares ihre Gefühle.

In den darauffolgenden Tagen vertrauen die beiden sich einander an, lernen sich besser kennen und haben bald leidenschaftlichen Sex bei ihm Zuhause. Doch die körperliche Nähe scheint Ares wenig zu bedeuten. Wieder und wieder verletzt er Raquel, indem er ihr nach dem Sex gleichgültig entgegentritt. Als er sie eines Abends jedoch betrunken auf der Straße vorfindet, kümmert er sich um sie und gesteht ihr schließlich, dass er seine Gefühle für sie ganz bewusst zurückhält. Sein Vater habe ihm schon früh einen Weg vorgegeben, der für Ares anstelle einer liebevollen Beziehung lediglich die erfolgreichen Fußstapfen seines Vaters vorsieht. Ares bittet Raquel um eine zweite Chance. Erst als er nach einem Kampf mit Raquels gutem Freund Yoshi im Krankenhaus landet, gelingt es den beiden, auch seine Familie von ihrer Beziehung und Ares‘Träumen zu überzeugen. Er geht nach Stockholm, um dort Medizin zu studieren. Raquel veröffentlicht derweil ein Buch mit dem Namen ‚Through My Window‘, in dem sie die Liebesgeschichte der beiden erzählt.

Wie geht es in „Through My Window: Über das Meer“ weiter? Die Fortsetzung der spanischen Romanze setzt ein Jahr später ein. Die beiden haben sich monatelang mit Besuchen, Textnachrichten und Videoanrufen über Wasser gehalten. Nun steht ihnen ein gemeinsamer Urlaub an der Küste Kataloniens bevor. Doch was so schön unbeschwert sein könnte, wird – ganz im Stil der Anfänge von Raquel und Ares – alles andere als einfach. Das Jahr Fernbeziehung hat einiges verändert und neue Versuchung in das Leben der beiden gebracht. Raquels Freund Yoshi, der bereits im ersten Teil dafür gesorgt hat, dass Ares im Krankenhaus landete, ist interessiert an ihr. Und auch Ares hat an der Uni eine Frau kennengelernt, die der jungen Liebe zwischen Raquel und Ares zum Verhängnis werden könnte. Ausgerechnet die taucht plötzlich im gemeinsamen Pärchen-Urlaub auf.