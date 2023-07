"Polizeiruf 110: Sabine": TV-Kritik zur Grimmepreis-Folge der Krimi-Reihe

Die Folge "Polizeiruf 110: Sabine" wurde bereits 2022 mit einem Grimmepreis ausgezeichnet. In dem Rostock-Thriller will sich eine verzweifelte, junge Mutter (Luise Heyer) das Leben nehmen. Doch dann entscheidet sie sich dafür, lieber einen Rachefeldzug zu starten.

Sabine (Luise Heyer) ist ein Häufchen Elend. Die alleinerziehende Mutter des neunjährigen Jonas (Ilja Bultmann) hat gerade noch die Kraft, ihrem Sohn ein Frühstück einzupacken und sich später zu einem Gespräch mit der Lehrerin zu treffen. Eigentlich soll ihr kluger Sohn bald auf ein Gymnasium gehen, findet sie. Doch die Grundschul-Pädagogin ist dagegen, denn, so unterstellt sie Sabine: Kann diese Mutter ihren Sohn denn in Drucksituationen begleiten? Tatsächlich plant Sabine ihren Abgang aus einem Leben, in dem sie trotz Abrackerns von früh bis spät noch als "Aufstockerin" zum Amt gehen muss. Vom Arbeitslohn allein kann sie nicht leben – eine Schande. Als Sabine – der Sohn ist mittlerweile beim Vater, ebenfalls eine prekäre Existenz – schon die Waffe gegen sich selbst richtet, hört sie aus der Nachbarwohnung die Schreie jener Frau, die dort regelmäßig von ihrem Mann verprügelt wird. Wer stört hier beim Selbstmord? Plötzlich durchfährt Sabine eine Art Energiewelle. Mit der Waffe in der Hand wird sie zur Rächerin des Prekariats und der Verzweifelten.