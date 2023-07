"ARD History: Verschickungskinder – Missbrauch und Gewalt bei Kinderkuren": Infos zur Doku

Schätzungsweise jedes fünfte Kind kam nach 1945 in Kur. Schwester M. Gratiana Grote zeigt die Inschrift einer Gedenktafel. Sie soll vor dem ehemaligen Kinderkurheim St. Johann in Niendorf an der Ostsee an die Gewalt gegenüber Verschickungskindern erinnern. Fotoquelle: WDR / Lena Gilhaus