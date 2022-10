Sommerhaus der Stars: Wer gewinnt das Finale?

Bevor es an die Entscheidung über den diesjährigen "Sommerhaus"-Sieg geht, muss unter Patrick/Antonia und Cosimo/Nathalie noch das dritte Halbfinalpaar ermittelt werden. Im Parcous – es geht um Kriechen und Schrauben – haben Cosimo und Nathalie keine Chance gegen das "Bauer sucht Frau"-Paar. "Das war kein Spiel für uns", stellt Cosimo fest, nachdem er zunächst noch einer Schraube die Schuld an der Niederlage geben wollte. Immerhin gehen Cosimo und Nathalie mit einer schönen Erkenntnis: Ihrer Beziehung hat das "Sommerhaus" nicht geschadet.

Die drei Finalpaare Antonia/Patrick, Christina/Marco und Vanessa/Diogo müssen dann ihre Fingerfertigkeit am Ei beweisen. Nein, nicht so! Die Paare müssen ihre Finger durch ein Gitter stecken und so an der anderen Seite möglichst viele Eier nach oben befördern. Von da geht es über eine Planke, die die Kandidaten mit den Händen bedienen müssen, ins Körbchen. Es wird ein ganz enges Rennen: Antonia/Patrick und Christina/Marco bringen jeweils 15 Eier ins Ziel, Vanessa und Diogo fehlt ein Ei zum Einzug ins Finale. Schuld ist natürlich das doofe Spiel.