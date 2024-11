"Steel Buddies"-Mitarbeiterin packt über Michael Manousakis aus: "Wirklich anstrengend"

Seit rund drei Jahren arbeitet Jessica bei Michael Manousakis im Bereich Büro und Verwaltung. Als Mitarbeiterin von "Steel Buddies" hat sie schon einiges auf dem Hof in Peterslahr erlebt. Ihr Chef und sein Team fliegen regelmäßig durch die Welt und bringen interessante, skurrile und erstaunliche Militär-Schätze mit - vom Zahnarztstuhl bis hin zum demilitarisierten Panzer, ist allerlei dabei. Das Chaos im Gebrauchtwarenhandel ist nicht für jeden etwas. "Ich habe mir wirklich vorgenommen, hier Struktur reinzubringen", berichtet Jessica gegenüber Kabel Eins. Doch das gestaltete sich zu einer schwierigen Aufgabe: "Ich weiß noch nicht, ob ich schon aufgegeben habe", zieht die Mitarbeiterin ihr Fazit nach drei Jahren.

Seit 2014 begeistern Michael Manousakis und sein Team bei 'Steel Buddies: Stahlharte Geschäfte' auf DMAX die Zuschauer. Die Doku-Soap über den Gebrauchtwarenhandel Morlock Motors geht in die zwölfte Staffel und bleibt auch international erfolgreich. Ein Ende ist in Sicht, doch Fans dürfen sich auf neue Abenteuer freuen.

„Steel Buddies – Stahlharte Geschäfte“: So geht es mit Manousakis und der kultigen Doku-Soap weiter

Wie ist Michael Manousakis als Chef?

Zwischenmenschlich versteht sich Jessica gut mit Michael Manousakis. "Als Mensch ist er super und hat auch immer ein offenes Ohr für alles, was man so hat", berichtet die Büroangestellte, doch als Chef ist es wohl nicht immer so reibungslos. "Als Chef ist er wirklich anstrengend. Manche Tage besser, manche Tage schlechter", verrät Jessica.