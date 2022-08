Sturm der Liebe: Wann kommen nach der Sommerpause neue Folgen?

Eckart von Hirschhausen statt "Sturm der Liebe": Fans der ARD-Serie warten derzeit vergeblich auf neue Folgen. Anstelle der Telenovela läuft im Sommer am Nachmittagsprogramm ein Gesundheitsmagazin.

Vom 25. Juli bis 11. August testet die ARD auf dem Sendeplatz am Nachmittag um 15.10 Uhr ein neues Format mit Eckart von Hirschhausen: "Team Hirschhausen! Einfach besser leben", heißt das Magazin, das die Nachmittagszuschauer mit einer Mischung aus Wissen und Unterhaltung versorgen soll. "Ich nehme die Zuschauerinnen und Zuschauer am Nachmittag ernst. Ich bin überzeugt davon, dass die Menschen nicht nur Ablenkung und heile Welt wollen, sondern auch verstehen möchten, was um sie herum passiert", sagte der Moderator vor dem Start der Sendung im prisma-Interview.