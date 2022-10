"The Masked Singer": Walross Waltraut wurde enttarnt - und überraschte alle

Am Samstagabend ging die ProSieben-Show "The Masked Singer" mit ihrer "geheimsten Staffel aller Zeiten" in die zweite Runde. Dieses Mal bekam Rate-Queen Ruth Moschner wieder zwei neue prominente Helfer an ihre Seite gestellt, um den Maskierten auf die Schliche zu kommen. Unterstützung gab es von Carolin Kebekus, die bereits TMS-Erfahrung in den vergangenen Staffeln sammeln konnte und Eko Fresh, der ein Rate-Neuling war. Walross Waltraut musste an dem Abend ihre Stoßzähne abwerfen und sich enttarnen. Den Promi, der unter diesem Kostüm steckte, hatte keiner auf dem Schirm.

Spitze Zähne und eine dunkle Aura brachte "Black Mamba" mit. Die Mission der Schlange - alle Menschen in ihren Bann ziehen. Das verriet "Black Mamba" bei den Indizien. Doch wer könnte hinter der hypnotisierenden Kostümierung stecken? Rate-Expertin Ruth Moschner hatte bei den Indizien ganz genau hingehört und meinte den Titel-Song der Serie "4 Blocks" erkannt zu haben, daher vermutete die TMS-Chefin, es könnte sich um den Schauspieler der Serie Frederick Lau handeln. Carolin Kebekus konzentrierte sich mehr auf das Outfit von "Black Mamba", speziell auf die roten Glitzer-Stiefel. Ist das vielleicht der entscheidende Hinweis auf Michael Kessler? Der Schauspieler wurde immerhin mit seiner Stiefel-Szene in dem Kult-Film "Manta Manta" berühmt.

Ein Duft von frischer Mundspülung im Studio, hüpfende Zahnpastatuben als Background-Tänzer und ein strahlendes Lächeln auf den Lippen - so betrat die Zahnfee die TMS-Bühne. Der Akzent der Sängerin gab dem Rate-Trio allerdings ein Rätsel auf. Ist die Aussprache nur gespielt? "Ich kenne nur eine Person, die so gut singen kann und so einen Akzent vorspielen kann", stellte Carolin Kebekus nach intensiver Überlegungen fest und kam auf ihre Comedian-Kollegin Tahnee. Ruth Moschner war auf einer ganz anderen Spur. Die 46-Jährige meinte bei den Indizien einen Saphir-Stein entdeckt zu haben. Da die Tochter von Sängerin Luna Saphir heißt, tippte Ruth Moschner auf diese Möglichkeit.

Fünf Namensvorschläge für Roboter "No Name" Der traurige Roboter "No Name" war auch in der zweiten Folge von "The Masked Singer" auf der Suche nach seinem Professor, der ihn einst gebaut hatte. Doch sein Erschaffer hat den desolaten Roboter verlassen und somit hoffte "No Name" neue Freunde zu finden oder zumindest einen eigenen Namen zu bekommen. Im Voting konnten die Zuschauer Vorschläge machen, damit "No Name" in der nächsten Woche "getauft" werden kann. Dabei stehen Robert, Lonely, Rosty, Schrauby und Büchsen Bernhard zur Auswahl. Die Indizien verrieten, dass der Roboter wohl irgendwas mit Schach zu tun haben muss, daher tippte Ruth Moschner auf Mathieu Carriere, der früher einmal Wettbewerbe in dem Spiel gewann. Eko Fresh war auf einer andern Spur. "Du bist mein wertgeschätzter Kollege Pierre M. Krause", vermutete der Rapper, da Bewegungen und Körperstatur auf den Entertainer passen würden.