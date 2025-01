"Udo Lindenberg & das Panikorchester": TV-Kritik zur Doku über die deutsche Rock-Legende!

Der kleine Hamburger Musikclub, in dem alles anfing: Udo Lindenberg und das Panikorchester 1973 in ihrer "Stammkneipe" Onkel Pö. Fotoquelle: Udo Lindenberg Archiv

Musiker, die trotz schwerer Zeiten und vieler persönlicher Krisen am Ende doch wieder zusammenhielten: "Udo Lindenberg & das Panikorchester" zeigt den Weg der Band von der Stammkneipe "Onkel Pö" bis in die großen Stadien der "Bunten Republik Deutschland". Das Foto zeigt die Musiker 1980 auf den Bahamas. Fotoquelle: Udo Lindenberg Archiv

1996 formierte sich wieder der "alte Kern der Gang", wie die Musiker erzählen. Seitdem begleitet man Udo Lindenberg auf seinen Tourneen, die in ausverkauften Groß-Arenen und Stadien stattfinden. Dieses Foto entstand 2022 in der Barclays Arena in Hamburg. Fotoquelle: Frank Bartsch