Was passiert heute bei GZSZ, AWZ und den anderen Soaps?

Liebe, Eifersucht und Drama: In unserem Überblick informieren wir Sie täglich darüber, was in den Daily Soaps wie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", "Sturm der Liebe" und weiteren Serien passiert.

Täglich gibt in der Woche neue Folgen, neue Dramen, neue Intrigen und viele Gefühle. In den Dailys "Rote Rosen", "Sturm der Liebe", "Unter uns", "Alles was zählt" und "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ist immer was los. Hier bekommen Sie immer aktuell die Kurzvorschauen auf die kommenden Folgen.

Dienstag, 24. Mai 2022: Dörte bekommt in "Rote Rosen" eine Vorladung. In "Unter uns" will Vivien das ominöse Paket ihres Vaters abliefern. Später kann sich Sunny in "GZSZ" nicht zwischen Noah und Philip entscheiden.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

14.10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Nachdem Dörte und Merle sich versöhnt haben, beschließt Merle, Dörtes Rat anzunehmen und sich eine Auszeit zu gönnen. Sie will nach Costa Rica fliegen. Doch dann bekommt Dörte eine Vorladung. Mia ringt Leo das Versprechen ab, Katrin nicht zu sagen, dass sie nicht mit nach Elba möchte. Aber Leo sieht, wie Mia unter der Situation leidet. Und obwohl Mia versucht, sich für Elba zu begeistern, lastet der Druck so sehr auf ihr, dass sie sich ihrer Mutter schließlich öffnet.

15.10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Nach dem Sturz in das Erdloch schafft es Vanessa nicht, aus eigener Kraft zu entkommen und ruft um Hilfe. Währenddessen will Max Vanessa mit einer selbstgebastelten Kette überraschen und sucht dazu einen passenden Stein. Da Rosalie gerne bei einer Tanzveranstaltung mitmachen würde und sich Michael um seine Beziehung bemühen will, gelingt es ihm, Alfons und Hildegard von einem Tanztraining zu überzeugen. Während des Tanzkurses bei den Sonnbichlers haben alle Spaß und Michael ist der Überzeugung, sich Carolin aus dem Kopf geschlagen zu haben.

17.30 Uhr, RTL: Unter uns Vivien will trotz Tobias' Mahnungen das ominöse Paket ihres Vaters abliefern. Eine riskante Mission, die für sie mit einem Schock endet. Ute ist zutiefst erschüttert über Conors Drogensucht. Ihr ist klar, dass sie ihm mit Mitleid nicht helfen kann, sondern nur mit konsequenter Mutterliebe. Da Jakob nur noch mit der Arbeit beschäftigt ist, hilft Monika sich selbst und bekommt dabei freundschaftliche Unterstützung.

19.05 Uhr, RTL: Alles was zählt Maximilian glaubt sich auf der Zielgeraden. Als Jenny Simone überredet, alle Vorwürfe gewissenhaft zu prüfen, muss er seine Glaubwürdigkeit steigern. Henning kämpft mit seinem schlechten Gewissen, dass er Casper nicht dingfest gemacht hat und ergreift selbst die Initiative, um Yannick zu schützen. Malu gesteht sich ein, dass ihr Traum von einer Familie mit Justus geplatzt ist. Kann sie dennoch einen gemeinsamen Weg mit Justus für Luisa finden?

19.40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Sunny merkt, wie ihr Herz in Noahs Nähe beschleunigt. Aber da ist auch noch Philip, der am vereinbarten Treffpunkt auf sie wartet. Als er von ihrem Unglück erfährt, ist er sofort bei ihr. Laura bekommt einen kleinen Schreck, als John in Aussicht stellt, dass er bei Misserfolg des Festivals auswandern würde. Nicht ganz uneigennützig, spielt sie ihm eine potentielle Sponsorin in die Hände. John dankt ihr überrascht und wieder ist da dieser Moment.