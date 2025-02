"Wer weiß denn sowas?": Das sind die Quiz-Gäste der ARD-Show

Die ARD-Quizshow "Wer weiß denn sowas" beschert dem Ersten Tag für Tag starke Quoten. Nach wie vor erfreut sich das Format großer Beliebtheit – und lockt Woche für Woche Prominente ins Quizstudio in Hamburg. Hier bekommen Sie immer den aktuellen Überblick.

Die erste Ausgabe von "Wer weiß denn sowas?" lief am 6. Juli 2015 in der ARD. Damals war noch nicht abzusehen, dass sich das Format mit Moderator Kai Pflaume und den zwei Rateteam-Kapitänen Bernhard Hoëcker und Elton zu so einem Dauerbrenner und Quotengaranten entwickeln würde. Im November 2019 lief die 500. Folge. Und ein Ende ist nicht abzusehen.