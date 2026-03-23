Ihre Gewinnchance - Mega-Gehalt gewinnen!

Mit ein bisschen Glück wandert ein Megagehalt i.H.v. 1.000€ pro Monat ein Jahr lang auf Ihr Konto! Gesamtwert: 12.000€!

TEILNAHMESCHLUSS: 31.7.2026

Oder Sie entscheiden sich für 10.000€ sofort!

A) 1.000€ jeden Monat ein Jahr lang auf Ihr Konto!

01378 / 901 712* und nennen Sie das Kennwort Gehalt12 oder schicken Sie eine SMS mit Gehalt12 + Name + Ihre Adresse an 99699*

B) 10.000€ sofort!

01378 / 901 710* und nennen Sie das Kennwort Gehalt10 oder schicken Sie eine SMS mit Gehalt10 + Name + Ihre Adresse an 99699*

C) 500€ jeden Monat zwei Jahre lang auf ihr Konto!

01378 / 901 724* und nennen Sie das Kennwort Gehalt24 oder schicken Sie eine SMS mit Gehalt24 + Name + Ihre Adresse an 99699*

* 0,50 Euro/Anruf, 0,50 Euro/SMS