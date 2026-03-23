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Ihre Gewinnchance - Mega-Gehalt gewinnen!

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Ihre Gewinnchance - Mega-Gehalt gewinnen!

23.03.2026, 01.00 Uhr
Genießen Sie finanzielle Sorgenfreiheit – mit unserem Mega-Gehalt!
Geldscheine.
Jetzt das Mega-Gehalt gewinnen! Fotoquelle: picture alliance / SULUPRESS.DE | Torsten Sukrow / SULUPRESS.DE

Mit ein bisschen Glück wandert ein Megagehalt i.H.v. 1.000€ pro Monat ein Jahr lang auf Ihr Konto! Gesamtwert: 12.000€!
TEILNAHMESCHLUSS: 31.7.2026
Oder Sie entscheiden sich für 10.000€ sofort!

A) 1.000€ jeden Monat ein Jahr lang auf Ihr Konto!
01378 / 901 712* und nennen Sie das Kennwort Gehalt12 oder schicken Sie eine SMS mit Gehalt12 + Name + Ihre Adresse an 99699*

B) 10.000€ sofort!
01378 / 901 710* und nennen Sie das Kennwort Gehalt10 oder schicken Sie eine SMS mit Gehalt10 + Name + Ihre Adresse an 99699*

C) 500€ jeden Monat zwei Jahre lang auf ihr Konto!
01378 / 901 724* und nennen Sie das Kennwort Gehalt24 oder schicken Sie eine SMS mit Gehalt24 + Name + Ihre Adresse an 99699

* 0,50 Euro/Anruf, 0,50 Euro/SMS

Nicht jeder Anruf oder jede SMS führt automatisch zur Gewinnspielmöglichkeit. Nähere Informationen finden Sie hier: prisma.de/teilnahmebedingungen. Rechts- und Postweg sind ausgeschlossen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. prisma-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Teilnahme bedingungen auf www.prisma.de/agb. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Erhebung von Daten erfolgt ausschließlich zur Gewinnerziehung. Informationen zum Datenschutz unter www.prisma.de/datenschutz

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