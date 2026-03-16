Jetzt Eintrittskarten für den Keukenhof gewinnen!

Zum 77. Mal präsentiert der bekannte Keukenhof ein Farbenmeer aus mehr als sieben Millionen Blumen. Der große Park in Lisse in Südholland verfügt über ein langes Wanderwegenetz, das an prächtigen Blumen-Rabatten, Teichen, Brunnen und Skulpturen vorbeiführt. Besucher können die riesige Windmühle erklimmen oder mit dem Flüsterbötchen fahren, zudem sind diverse Veranstaltungen geplant. Sehenswert sind auch die verschiedenen Blumen- und Pflanzenausstellungen in mehreren Pavillons. 2026 hat der Keukenhof von Donnerstag, 19. März, bis Sonntag, 10. Mai, täglich von 8 bis 19 Uhr geöffnet.

www.keukenhof.nl