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Jetzt Eintrittskarten für den Keukenhof gewinnen!

Farbenmeer aus Blumen

Jetzt Eintrittskarten für den Keukenhof gewinnen!

16.03.2026, 01.00 Uhr
von RPS
Der Keukenhof in Lisse öffnet 2026 seine Pforten und bietet ein beeindruckendes Farbenmeer aus über sieben Millionen Blumen. Besucher können die riesige Windmühle erklimmen, mit dem Flüsterbötchen fahren und an zahlreichen Veranstaltungen teilnehmen. Jetzt 30 Tages-Eintrittskarten gewinnen!
Der Keukenhof.
Jetzt eine von 30 Eintrittskarten gewinnen! Fotoquelle: Keukenhof

Zum 77. Mal präsentiert der bekannte Keukenhof ein Farbenmeer aus mehr als sieben Millionen Blumen. Der große Park in Lisse in Südholland verfügt über ein langes Wanderwegenetz, das an prächtigen Blumen-Rabatten, Teichen, Brunnen und Skulpturen vorbeiführt. Besucher können die riesige Windmühle erklimmen oder mit dem Flüsterbötchen fahren, zudem sind diverse Veranstaltungen geplant. Sehenswert sind auch die verschiedenen Blumen- und Pflanzenausstellungen in mehreren Pavillons. 2026 hat der Keukenhof von Donnerstag, 19. März, bis Sonntag, 10. Mai, täglich von 8 bis 19 Uhr  geöffnet.
www.keukenhof.nl

Verlosung

prisma und der Keukenhof verlosen 30 Tages-Eintrittskarten. 

Einfach bis zum 27.3.2026 unter 01378 / 900 360* anrufen oder senden Sie eine SMS mit prisma60 + Ihre Adresse an die 99699**
* 0,50 Euro/Anruf
** 0,50 Euro/SMS.

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