Home Magazin Weitere Themen aus dem Magazin

Über Täler und Schluchten: Deutschlands schönste Hängebrücken

Freizeit

Über Täler und Schluchten: Deutschlands schönste Hängebrücken

08.06.2026, 10.27 Uhr
von Felix Förster
Deutschland ist reich an spektakulären Hängebrücken, die Wanderer und Abenteurer gleichermaßen faszinieren. Von der Geierlay-Brücke bis zur Blackforestline gibt es viel zu entdecken. Jede Brücke hat ihren eigenen Reiz, sei es durch ihre Länge, Höhe oder besondere Architektur.
Die Geierlay-Brücke.
Die Geierlay-Brücke.  Fotoquelle: IMAGO/Zoonar
Die RT-Titan-Brücke.
Die RT-Titan.  Fotoquelle: IMAGO/Wirestock
Die Wildline-Brücke.
Die Wildline-Brücke.  Fotoquelle: IMAGO/MAXPPP
Der Skywalk in Willingen.
Der Skywalk in Willingen.  Fotoquelle: IMAGO/Ralf Rottmann
Die Hohe Schrecke.
Die Hohe Schrecke.  Fotoquelle: GettyImages/Daniela Baumann
Die Blackforestline.
Die Blackforestline.  Fotoquelle: GettyImages/kamisoka
Die Holzgau-Brücke.
Die Holzgau-Brücke.  Fotoquelle: GettyImages/Pridannikov

Deutschland bietet Wanderfreunden und Abenteurern viele eindrucksvolle Hängebrücken. Im ganzen Bundesgebiet – mit einer österreichischen Ausnahme – sorgen sie für Nervenkitzel, schöne Aussichten und echtes Abenteuergefühl.

Fun Fact: Die mit 721 Metern längste Fußgänger-Hängebrücke der Welt ist die Sky Bridge 721 in Tschechien.

Geierlay im Hunsrück: Abenteuergefühl auf 360 Metern Länge

Diese Brücke sorgt für Bauchkribbeln: Die 2015 eröffnete Geierlay-Hängeseilbrücke wurde nach dem Vorbild traditioneller nepalesischer Hängeseilbrücken gebaut – schlicht, seilbasiert und mit viel Schwinggefühl. Das verleiht ihr einen authentischen Abenteuercharakter, der sie von vielen modernen, steiferen Brücken unterscheidet. Mit nur 85 cm Breite und 100 Metern Höhe fühlt sich der Gang über die Brücke für viele wie eine kleine Mutprobe an. Mit einer Länge von 360 Metern war sie bis 2017 die längste Hängeseilbrücke Deutschlands. Man spürt das leichte Schwingen der Seile – genau das macht den besonderen Reiz aus. Sie ist besonders für schwindelfreie Abenteurer und Wanderer geeignet. Ein weiterer Pluspunkt ist ihre Lage: Die Geierlay befindet sich im Hunsrück in Rheinland-Pfalz, nahe der Mosel.

Derzeit beliebt:
>>Was tun, wenn die Zunge brennt?
>>Aufruf zur Blutspende
>>Faszination Cosplay
>>Für Sie gelesen: „Bucketlist für den Ruhestand – Die 50 besten Reiseziele weltweit“

Titan RT im Harz: Deutschlands spektakuläre Hängebrücke an der Rappbodetalsperre

Die Titan RT im Harz bei Elbingerode in Sachsen-Anhalt ist parallel zur Staumauer der Rappbodetalsperre gebaut und eine der spektakulärsten und längsten Fußgänger-Hängebrücken Deutschlands. Sie hat die längste freischwebende Strecke aller Hängeseilbrücken ihrer Bauart. Bei der Eröffnung war sie die längste Fußgänger-Hängeseilbrücke der Welt – inzwischen gibt es längere – etwa in Tschechien oder in Willingen), aber der 458,5-Meter-freie Abschnitt bleibt extrem beeindruckend. Im Vergleich: Die Geierlay ist "nur" 360 Meter lang. Mit 120 cm Breite und 130 cm hohem Geländer plus seitlichen Edelstahlnetzen fühlt sie sich sicherer und weniger beengend an als die sehr schmale Geierlay. Der Gitterrost-Boden ist durchsichtig – man schaut direkt in die Tiefe: purer Nervenkitzel.

Wildline in Bad Wildbad: Die besondere Bogenbrücke im Schwarzwald

Im Vergleich zur Geierlay oder der Titan RT ist die Wildline auf dem Sommerberg in Bad Wildbad im Nordschwarzwald (Baden-Württemberg) durch ihre ungewöhnliche aufsteigende Bogenform und das "Überraschungsmoment" in der Mitte etwas ganz Besonderes. Sie ist keine reine Rekordbrücke, sondern besticht durch ihre spezielle Architektur.

Skywalk Willingen: Deutschlands längste Fußgängerhängebrücke

Der Skywalk in Willingen im Upland in Nordhessen an der Sauerland-Grenze, direkt neben der berühmten Mühlenkopfschanze, der größten Großschanze der Welt, ist mit 665 Metern die längste Fußgängerhängebrücke Deutschlands. Der Weg dauert länger als bei anderen Brücken, viele Besucher beschreiben das Gefühl, "endlos" über dem Abgrund zu schweben.

Hohe Schrecke in Thüringen: Naturnahe Hängebrücke für Romantiker

Im Naturgebiet Hohe Schrecke, bei Heldrungen/An der Schmücke in Thüringen, befindet sich die Hängebrücke "Hohe Schrecke", die bewusst schlicht und naturnah gehalten ist. Die 2019 eröffnete Brücke ist einfach aus Stahl und Holz gebaut. Sie bricht zwar keine Rekorde, fügt sich aber harmonisch in die wilde Landschaft ein. Für Romantiker.

Blackforestline am Todtnauer Wasserfall: Nervenkitzel über dem Schwarzwald

Die Blackforestline Brücke überspannt das Tal hoch über dem Todtnauer Wasserfall – einem der höchsten natürlichen Wasserfälle Deutschlands. Von der Brücke aus hat man einen grandiosen Blick auf das fallende Wasser und den umliegenden Schwarzwald – einzigartig. Mit 120 Metern Höhe und durchsichtigem Boden spürt man die Tiefe besonders intensiv.

Holzgauer Hängebrücke in Tirol: Alpenpanorama nahe der deutschen Grenze

Die Holzgauer Hängebrücke liegt nahe der deutsch-österreichischen Grenze und ist ideal für alle, die von Bayern aus einen kurzen Abstecher ins benachbarte Tirol machen möchten. Bereits von Weitem sichtbar, beeindruckt sie durch ihre wildromantische Lage in der tief eingeschnittenen Höhenbachschlucht mit ihrem wilden Bach und den steilen Felswänden. Besucher können vor allem den Ausblick auf das Panorama der Lechtaler Alpen genießen. Für Wanderfreunde: Die Holzgauer Hängebrücke liegt direkt am Lechweg und ist Teil mehrerer schöner Rundwanderwege, etwa über Gföll oder Schiggen. In der Nähe befindet sich außerdem der bekannte Simms-Wasserfall. Fun Fact: Nachts ist die Brücke beleuchtet und von Holzgau aus sichtbar – ein unvergesslicher Anblick.

Das könnte dich auch interessieren

Für Sie gespielt: XOXO, Pick a Chicken und Memoett

Taktikspiel
„XOXO – Tic Tac Toe – aber heimlich“

Die prisma Lifehacks

Leichter durchs Leben
Deutschland-Fans bei der EM 2024

Die Mega-WM

Fußball-WM 2026
Die offiziellen Maskottchen der Fußball-WM 2026

Sommerfestival lädt wieder nach Köln

Bühnenfestival
Rolando Paolo Guerzoni

Endlich wieder Sommer: Die prisma-Modetrends

Sommertrends
Eine Frau trägt ein olives Outfit.

Alle für alle: Der Ehrentag für das Miteinander und Zusammenhalt

Gesellschaftlicher Zusammenhalt
Verena Bentele schmunzelt.

Ihre Fragen zum Thema Recht: Die Telefonaktion

Rechtsberatung
Eine Gavel und eine Waage.

Momente festhalten

Fototipps
Ein Familienfoto im Grünen

Die Festivalsaison wartet auf Euch

Musiksommer
Ein junger Mann wird im Publikum auf Händen gefeiert.

So bleibt der Hund fit

Hunde-Gesundheitsvorsorge
Ein Hund beim Tierarzt.

Für Sie gespielt: "Perfect Words" und "Smart 10 Family"

Spieletipps
Das Spiel "Perfect Words"

Das ist 2026 angesagt

Mode 2026
Ein Model geht in gelben Klamotten über einen Zebrastreifen.