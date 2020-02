| Online-Abstimmung

Das Schaltjahr schenkt uns in diesem Jahr einen zusätzlichen Tag. Was tun mit den zusätzlichen Stunden? TV-Sender ARTE hat sich für seine Zuschauer eine besondere Aktion ausgedacht: Sie durften über das Programm am 29. Februar abstimmen.

An drei verschiedenen Stellen im Programm haben die Zuschauer die Qual der Wahl. Katzen oder Königinnen? Krimi oder Komödie? Sterne oder Stones? Bis Freitag, 28. Februar (12 Uhr) können die Zuschauer auf der Internetseite des Senders abstimmen und so das Programm mitgestalten.

Nachmittags (14.50 Uhr) haaben die Zuschauer die Wahl zwischen einer Doku über Katzen, einer über Burgen und Königinnen und einer über die wunderschöne Landschafts Neuseelands. Weil ARTE und Youtube dann offenbar doch nicht so weit auseinanderliegen, wie man meinen könnte, lagen bis Freitagvormittag die Katzen deutlich vorne.

Zur Primetime (20.15 Uhr) stehen der deutsche TV-Krimi "In Wahrheit – Jette ist tot", das französische Nachkriegsdrama "Nylons und Zigaretten" und die deutsche Actionkomödie "Kundschafter des Friedens" mit Henry Hübchen und Jürgen Prochnow zur Wahl. Hier zeichnete sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden letztgenannten Filmen ab.

Am späteren Abend haben die Zuschauer die Wahl zwischen einer Reise zu den Sternen ("Voyagers Reise in die Unendlichkeit" und anschließend "Building Star Trek"), auf die Laufstege der Modewelt ("Die Zeichnungen des Yves Saint Laurent" und "La Traviata by Sofia Coppola und Valentino") oder auf die Rockbühne ("Rolling Stones – Crossfire Hurricane" und "Iggy Pop Live in Paris"). Hier hatten die zwei Dokus über den Weltraum bis kurz vor Ende der Abstimmung klar die Nase vorn.

Das Programm mit den meisten Stimmen ist ab dem 29. Februar 2020 auch in der Mediathek von ARTE verfügbar.

Quelle: areh