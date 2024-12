Abrechnung mit dem Marvel-Hype: Das sind die Streaming-Tipps der Woche

In dieser Woche warten auf Streaming-Fans echte Highlights: HBOs "The Franchise" nimmt Superheldenfilme auf die Schippe, während Disney+ mit "Traum Studios" in Rileys Kopf eintaucht. Außerdem beleuchtet "Sugarcane" die dunkle Geschichte der First Nations in Kanada, und "Secret Level" lässt Gamer-Herzen höher schlagen.

Volle Humorbreitseite gegen das Marvel-Superheldenkino: In der Satireserie "The Franchise" blickt HBO hinter die Kulissen eines fiktiven Heroen-Streifens. Inmitten eitler Schauspieler, eines Regie-Exzentrikers und diverser Krisen versucht ein Regieassistent verzweifelt die Ruhe zu behalten. Was Disney+, Prime Video und Co. in den nächsten Tagen noch zu bieten haben, erfahren Sie in der Übersicht.

"The Franchise" – WOW Schon die ersten drei Minuten der HBO-Serie "The Franchise" reichen aus, um klarzumachen: In der achtteiligen Satireserie geht es hektisch zu. Alleine in der ersten Szene ist Regieassistent Daniel (Himesh Patel) damit beschäftigt, einen Schauspieler mit anbahnender Panikattacke zu beruhigen, Drehbuchvorschläge abzumoderieren und seine Mutter am Telefon wegzudrücken.

"The Franchise" (ab 6. Dezember, Sky und WOW) spielt am Filmset des Superheldenstreifens "Tecto – Eye of the Storm", produziert von den Maximum Studios. Maximal soll in den Augen der geldgierigen Studiomagnate, die in der Serie alles andere als gut wegkommen, vor allem der Erfolg an den Kinokassen und von aberwitzigen Merchandisingprodukten sein. Dabei ist Regieassistent Daniel mit ganz anderen Problemen konfrontiert.

Arthouse-Neurotiker Eric (Daniel Brühl) führt als Regisseur zwar formell die Geschicke, verliert sich als verkünstelter Filmemacher aber immer wieder in seinem Ideenreichtum. Seine Selbstcharakterisierung, er sei ein "seltsamer, schwieriger Typ", ist weit untertrieben. Auch die "Tecto"-Hauptdarsteller könnten unterschiedlicher nicht sein. Muskelprotz Adam (Billy Magnussen) verfügt, gelinde gesagt, nicht über den ausgeprägtesten Intellekt, was sein Kollege Peter (Richard E. Grant) auszunutzen versucht. Unverhohlen verachtet der eitle Theaterveteran das Superheldentum und beklagt sich lieber divenhaft über seine Polypen auf den Stimmbändern.

Überall am Filmset grassiert in "The Franchise" ein ausgeprägter Narzissmus. Während vordergründig nach dem Mund geredet wird, kochen hinter den Fassaden die Emotionen hoch. ZWar ist "The Franchise" weniger bissig als die vielfach preisgekrönte Polit-Sitcom "The Veep", Daniel Brühl und Richard E. Grant überzeugen allerdings schauspielerisch.

"Traum Studios" – Disney+ Kein Kinofilm war 2024 finanziell erfolgreicher als "Alles steht Kopf 2": Mit fast 1,7 Milliarden US-Dollar an den weltweiten Kinokassen ist "Alles steht Kopf 2" sogar der umsatzstärkste Animationsfilm aller Zeiten. Wenig verwunderlich, dass Disney weiter an seinem Premiumprodukt verdienen will. In der Serie "Traum Studios" (ab 11. Dezember, Disney+) taucht das Publikum in Rileys Kopf ein, genauer gesagt in die titelgebenden Filmstudios. Hier landen all jene Erinnerungen des Mädchens, die "eine etwas intensivere Verarbeitung nötig" haben, wie Freude, eine der zentralen Figuren, bereits im Trailer zur Miniserie erklärt. Unter Federführung von Traumregisseurin Paula Persimmon werden sie hier in mal mehr, mal weniger fantastische Träume umgewandelt.

Zuschauerinnen und Zuschauer, die die Kinofilme "Alles steht Kopf" und "Alles steht Kopf 2" kennen, dürfen sich also nicht nur auf ein Wiedersehen mit den bekannten Emotionen freuen, sondern auch auf das Kennenlernen diverser neuer Figuren wie Regieassistentin Janelle,Comedyregisseur Zak, Actionegisseur Sheng, Albtraumregisseurin Gigi und Xeni, der für Tagträume zuständig ist.

"Sugarcane – Der Wahrheit auf der Spur" – Disney+ Seit den 1870er-Jahren wurden über Jahrzehnte hinweg Kinder der kanadischen "First Nations" ihren Familien entrissen und in kirchlich geführten Internaten teils körperlich und sexuell misshandelt. Das wahre Ausmaß der kolonialen Verbrechen und ihrer Folgen ist noch immer nicht bekannt. Journalistin Emily Kassie und der indigiene Autor und Aktivist Julian Brave NoiseCat machen sich in "Sugarcane – Der Wahrheit auf der Spur" auf die Suche nach den Schicksalen hinter den blanken Zahlen.

Fokus des Films ist die Williams Lake First Nation, auch bekannt als Sugarcane Reserve, in der kanadischen Provinz British Columbia. "First Nation" ist eine Bezeichnung für die indiginen Völker Nordamerikas als alternative zum veralteten und durch die koloniale Perspektive geprägten Begriff des Stammes. Die Familien des ansässigen Volks der T'exelcemc haben noch immer mit den Folgen des kulturellen Genozids zu kämpfen.

Für Julien Brave NoiseCat ist der Film auch persönliche Traumaarbeit, denn er ist Mitglied der T'exelcemc. Sein eigener Vater ist ein Überlebender der teils noch bis in die 70er-Jahre praktizierten genozidalen Methoden. Denn was "Sugarcane" dokumentiert, sind nicht etwa die seit 2015 bekannten Fälle systematischer Misshandlung und kulturellen Genozids. Die Nachforschungen der Williams Lake First Nation förderten vielmehr unfassbare Grausamkeiten zu Tage, auch wie "Babys von Schülern zur Adoption freigegeben und – erschütternderweise – in die Müllverbrennungsanlage der Schule geworfen wurden und lebendig verbrannten", berichtet Journalistin Kassie. Eines der Babys war Brave NoiseCats Vater Ed, der 1959 knapp dem Tod entging. "Sugarcane – Der Wahrheit auf der Spur" ist ein schonungsloser, aufrüttelnder Dokumentarfilm; einer, der zwar ästhetisch brilliert, damit aber nicht übertüncht, sondern unterstreicht.

"Secret Level" – Prime Video Die Macher von "Death, Love & Robots" legen nach – allerdings nicht bei Netflix, sondern bei Amazon Prime Video. In ihrer neuen Anthologie-Serie für Erwachsene lassen sie in erster Linie die Herzen in der Games-Community höher schlagen. "Secret Level" (ab 10. Dezember) besteht aus einzelnen Kurzfilmen und erzählt 15 Geschichten aus populären Spielewelten wie "Armored Core", "Concord", "Crossfire", "Dugeons & Dragons", "Exodus", "Horror of Kings", "Mega Man", "New World: Aeternum", "PAC-MAN", "Sifu", "Spelunky", "The Outer Worlds", "Unreal Tournament" und "Warhammer 40K". Eine Episode ist darüber hinaus diversen PlayStation-Titeln gewidmet.

"'Secret Level' webt einen Wandteppich aus ikonischen Spielen über verschiedene Medien, um eine Serie einzigartiger, spannender Geschichten zu erzählen", erklärt Amazon MGM Studio-Chef Vernon Sanders im Interview mit "Deadline": "Geschaffen und angeführt von Tim Miller, Blur Studio und Supervising Director Dave Wilson, wird jede Episode unsere weltweiten Prime Video-Kunden auf eine brandneue Reise mit atemberaubender Animation und einfallsreichem Storytelling mitnehmen."

Der offizielle Trailer wurde bereits im Vorfeld Bild für Bild zerstückelt, um selbst in schnell geschnittenen Passagen jedes Detail zu enthüllen – darunter offenbar auch das Mitwirken von Hollywood-Superstar Keanu Reeves ("Matrix", "John Wick").