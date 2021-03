Alt & Abgefahren bei RTL: So wichtig ist der Führerschein für Senioren

Comeback bei Sky Comedy

"Spitting Image": Von Merkel bis Klopp ist niemand sicher vor der Puppen-Satire

Die Satire-Show "Spitting Image" wurde in den Achtzigern in Großbritannien zum Kult. Nun ist die bissige Neuauflage auch in hierzulande zu sehen, der neue Sender Sky Comedy präsentiert die Latex-Puppen erstmals im deutschen Fernsehen.

