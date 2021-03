WGA-Awards für "Borat 2" und "Das Damengambit"

Große Bühne für die besten Drehbücher des Jahres: Am vergangenen Sonntag wurden zum 73. Mal die Writers Guild of America Awards in einer virtuellen Veranstaltung verliehen. Unter den Preisträgern befinden sich auch zwei heiß gehandelte Oscar-Anwärter.

Der Thriller "Promising Young Woman" von Drehbuchautorin und Regisseurin Emerald Fennell wurde mit dem Award in der Kategorie bestes Originaldrehbuch ausgezeichnet. In dem Film mit Carey Mulligan in der Hauptrolle geht es um eine junge Frau, die Nacht für Nacht Bars besucht, um sich an Sexualstraftätern zu rächen. Das neunköpfige Team hinter Story von "Borat Anschluss Moviefilm" wiederum erhielt eine Auszeichnung als Bestes adaptiertes Drehbuch. Der Film mit Sacha Baron Cohen ist eine schräge Politsatire, in welcher vor allem der ehemalige US-Präsident Donald Trump sein Fett wegbekommt. Beide Filme gehen ins Rennen um einen Oscar in den gleichen Kategorien.

Außerdem zeichnete die US-Autorengilde die Netflix-Serie "Das Damengambit" als bestes adaptiertes Langformat und die Amazon-Prime-Serie "Mrs. America" als bestes Original-Langformat aus. Einen weiteren Preis erhielt die Fußball-Reihe "Ted Lasso" als beste neue Serie.

Die WGA-Awards werden jährlich in den Vereinigten Staaten verliehen. Im vergangenen Jahr konnten mit "Parasite" und "Jojo Rabbit" zwei ausgezeichnete Filme sich hinterher einen Oscar sichern. Die Verleihung der Academy Awards findet am 25. April statt.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH