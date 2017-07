SAT.1

Carsten Maschmeyer bekommt eigene Show für Gründer

"Die Höhle der Löwen"-Jury-Mitglied Carsten Maschmeyer versucht sich solo: Der Ehemann von Veronica Ferres erhält eine eigene Gründer-Show.

Im Herbst wird Unternehmer Carsten Maschmeyer abermals in der VOX-Sendung "Die Höhle der Löwen" zu sehen sein. Doch offenbar ist der 58-Jährige als "Löwe" noch nicht ausgelastet genug. Bei der neuen SAT.1-Sendung "Das ist deine Chance" sucht er in Zukunft außerdem "Deutschlands bestes Gründer-Talent". "Ich bin davon überzeugt, dass in den Menschen in Deutschland ein riesiges unternehmerisches Potenzial schlummert", verkündete Maschmeyer, der in seiner Show laut Sender nicht nur Investor und Kapitalgeber, sondern auch Mentor sein wolle. "Diesen Gründergeist will ich wecken und glaube fest daran, dass die Person wichtiger ist als das Produkt."

Bewerbung für "Das ist deine Chance"

Ab sofort können sich Interessierte bei SAT.1 bewerben. Für eine Bewerbung sind lediglich Unternehmergeist und eine Idee vonnöten. Unter Anleitung eines Experten-Teams müssen die Kandidaten dann in jeder Woche beweisen, dass sie sich unternehmerisch weiterentwickeln können und ihre Geschäftsidee etwas taugt. Dem Sieger stellt Carsten Maschmeyer dann das nötige Startkapital zur Verfügung und gründet mit ihm gemeinsam eine Firma.

SAT.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger glaubt, dass das Konzept aufgehen wird: "Carsten Maschmeyer bringt als Selfmade-Unternehmer einen Erfahrungsschatz mit, der seinesgleichen sucht – welchen besseren Mentor für zukünftige Gründer könnte es geben?" Die Dreharbeiten für die Sendung beginnen im Herbst 2017, die Ausstrahlung ist im Frühjahr 2018 geplant.

Quelle: teleschau – der Mediendienst