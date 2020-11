Chadwick Boseman tot: So ehrt Marvel den Schauspieler

Es war ein besonderer Tag für alle Fans von Chadwick Boseman: Am vergangenen Sonntag, 29. November, wäre der US-amerikanische Schauspieler 44 Jahre alt geworden. Das Studio Marvel, in dessen Auftrag Boseman demnächst wieder hätte vor der Kamera stehen sollen, hat sich zu diesem Anlass eine ganz besondere Form der Huldigung überlegt.

Unter dem Motto "Lang lebe der König" postete die Produktionsfirma am Sonntag auf ihren Kanälen bei Twitter, Instagram und Facebook eine veränderte Version ihres Firmenlogos, welches vor Filmen aus dem Hause Marvel normalerweise gezeigt wird. Begonnen in der typischen Comic-Version baut sich der Schriftzug nun langsam aus bedeutenden Szenen von Boseman in den Filmen "Captain America: Civil War", "Black Panther", "Avengers: Infinity War" und "Avengers: Endgame" auf. Eben jener Schriftzug ist nun auch vor dem Film "Black Panther" auf Disney+ zu sehen.

Am 28. August 2020 war Chadwick Boseman im Alter von nur 43 Jahren in Los Angeles gestorben. Seine vorangegangene Krebserkrankung hatte er bis zuletzt vor seinen Fans und einem Großteil seiner Kollegen geheim gehalten. Die Dreharbeiten zu dem für den 5. Mai 2022 geplanten Film "Black Panther 2" sollen im Juli 2021 beginnen. Wie das Studio dabei mit dem Tod Bosemans umgehen wird, ist derzeit noch unklar.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH