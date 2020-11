Binge Reloaded: Neuauflage von Switch Reloaded startet bei Amazon

Die alternative "The Masked Singer"-Jury in der Besetzung (von links) Christian Schiffer, Tahnee und Michael Kessler bei "Binge Reloaded". Fotoquelle: Red Seven

Die Komiker Paul Sedlmeir (links) und Martin Klempnow als schwäbische Variante des Hamady-Clans in der Serienparodie "4 Blöckle". Fotoquelle: Red Seven / Frank Dicks

Satire-Version der dystopischen Serie "The Handmaid's Tale" mit den Komikerinnen Tahnee (links) und Joyce Ilg. Fotoquelle: Red Seven / Frank Dicks

Fernsehen 2020 im Spiegel von "Binge Reloaded": Unter anderem werden (von links) die Serie "The Handmaid's Tale", Tim Mälzer und "Kitchen Impossible", Florian Silbereisen mit seinem "Traumschiff", die Serie "Vikings" oder das Erfolgs-Showformat "The Masked Singer" durch den Kakao gezogen. Fotoquelle: 2020 Amazon.com, Inc. or its affiliates