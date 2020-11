Saudi-Arabien: Terra X beleuchtet ein von Religion und Macht geführtes Land

Abraham (Raffaele Sabatini) ist der Stammvater der Araber und ist eine zentrale Figur des islamischen Glaubens. Er verließ seine Frau Hagar (Oliveria Drako) und sein Kind Ismael in der Wüste. Fotoquelle: ZDF/Oliver Halmburger

Der Wallfahrtsort Mekka ist schon immer ein zentraler und heiliger Ort für Anhänger des islamischen Glaubens. Ziel einer Pilgerfahrt nach Mekka, die jeder Muslim einmal in seinem Leben gemacht haben soll, ist die Kaaba, ein schwarzes, quadratisches Gebäude in der Mitte der Heiligen Moschee in Mekka. Fotoquelle: ZDF/Felix Sauter