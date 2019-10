"Geben uns selbst die Schuld"

Von teleschau

Schauspielerin Charlotte Würdig musste durchmachen, was viele Frauen sehr belastet: Sie erlitt zwei Fehlgeburten. In dem SAT.1-Magazin "Akte" sprach sie nun offen über ihre Erfahrungen.

Während viele Frauen bei dem Thema schweigen, redet Schauspielerin und Moderatorin Charlotte Würdig ganz offen darüber: Die 41-Jährige hatte bereits zwei Fehlgeburten. Nun sprach sie in dem Reporter-Magazin "Akte" auf SAT.1 offen über ihre Erfahrungen. "Es ist völlig egal, ob ich in der siebten Woche war oder im fünften Monat oder was auch immer. Jede Frau hat das Recht, den Schmerz zu empfinden in dem Moment, den sie empfindet", erklärte sie.

Auch auf Instagram gab sie bereits ankündigend ein Statement. "'FEHLgeburten' beinhaltet schon das Wort 'Fehler'. Nur wessen Fehler ist es? Und kann man es überhaupt als Fehler bezeichnen?", fragte sie sich in ihrem Post. "Häufig geben wir Frauen uns selbst die Schuld, wenn wir ein ungeborenes Kind verlieren. Wir fordern eine Erklärung für das Unfassbare, finden aber selten eine."

Sido war ihr Trost

Für die Ehefrau von Rapper Sido ist besonders wichtig: Fehlgeburten sollten kein Tabuthema werden. Schon im April äußerte sie sich in einem Interview gegenüber RTL: "Für mich war das ganz klar, dass ich mit meinen Fehlgeburten rausgehe. Weil ich nicht möchte, dass die Frau, die zu Hause sitzt und Fehlgeburt erleidet oder erlitten hat, sich so alleine fühlt wie ich damals."

Ein großer Trost ist für sie ihr Mann. Vor einigen Jahren erzählte sie in einem RTL-Interview, wie Sido ihr geholfen hatte. "Er hat dem Ganzen Raum gegeben und das war für mich persönlich sehr gut, weil ich dann zur Ruhe gekommen bin. Das war echt wichtig." Die beiden sind seit 2012 miteinander verheiratet und haben zwei Söhne, die 2013 und 2016 zur Welt kamen.

