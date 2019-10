Forsetzung der SciFi-Reihe

Von teleschau

Es war eine der wichtigsten Meldungen des Kino-Jahres: Die "Matrix"-Reihe bekommt eine Fortsetzung. In Teil vier werden nun erneut Keanu Reeves, der mit "John Wick" derzeit einen zweiten Hollywood-Frühling erlebt, und Carrie-Anne Moss als Neo und Trinity vor der Kamera stehen. Ob auch Laurence Fishburne als Morpheus zurückkehren wird, ist noch offen.

Nun berichtet das US-Magazin "Variety", dass Schauspieler Neil Patrick Harris ("How I Met Your Mother") ebenfalls zum Cast des Films stoßen wird. Bisher ist noch nichts über die Handlung der Fortsetzung bekannt, auch welche Rolle Harris übernehmen wird, ist unklar. Regisseurin Lana Wachowski verriet lediglich, sie sei froh, "dass diese Figuren wieder Teil meines Lebens sind".

Neil Patrick Harris ist insbesondere aus der US-Sitcom "How I Met Your Mother" bekannt, in der er neun Jahre lang den Frauenhelden Barney Stinson verkörperte. Seither ist der 46-Jährige immer wieder in kleineren Kinorollen ("Downsizing") sowie in Serien wie der Netflix-Produktion "Eine Reihe betrüblicher Ereignisse" zu sehen.

Lana Wachowski hatte 1999 mit ihrer Schwester Lilly (damals hießen beide noch Larry und Andy) den ersten "Matrix"-Film gedreht, 2003 folgten die beiden Fortsetzungen "Matrix Reloaded" und "Matrix Revolutions", die zusammen weltweit 1,6 Milliarden Dollar einspielten. Wann "Matrix 4" den Weg in die Kinos finden wird, steht noch nicht fest.

Quelle: teleschau – der Mediendienst