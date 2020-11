Comedyserie: "Nona" ist schwanger mit 70

"Brennpunkt" und "ZDF spezial"

ARD und ZDF mit Sondersendungen zum Terror-Anschlag in Wien

Ein Terror-Anschlag in Wien am Montagabend hat vier Todesopfer und zahlreiche Verletzte gefordert. Der mutmaßliche Täter war polizeibekannt. Die ARD berichtet am Dienstag in einem "Brennpunkt" über Reaktionen und die neuesten Erkenntnisse.

