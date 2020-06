| SAT.1-Show

Von Antje Rehse

SAT.1 lässt wieder die Profis an die Rührschüssel: In der zweiten Staffel von "Das große Backen - Die Profis" kämpfen sechs Teams um den Sieg. Hier finden Sie alle Infos.

Nach "Das große Backen" und "Das große Promibacken" ist die Profi-Ausgabe die dritter Version der SAT.1-Backshow. Anders als in den anderen beiden Ausgaben treten die Kandidaten hier in Zweiterteams und. Und es sind, wie der Name schon sagt, keine Hobbybäcker, sondern gelernte Konditoren oder Pâtissiers. Noch einen weiteren Unterschied gibt es: In "Das große Backen - Die Profis" bewerten drei statt zwei Juroren die Kreationen der Bäcker.

Pro Folge scheidet ein Team aus. Wer gehen muss, darüber entscheidet allein die Jury. Die Teams müssen in jeder Episode zwei sehr unterschiedliche Aufgaben bewältigen. Nach vier Folgen steht der Sieger fest. Hier können Sie Folge für Folge nachlesen, wer ausgeschieden ist und wer wie viele Punkte bekommen hat.

Folge 4 - Finale

Das Finale steht unter dem Motto "Vier Jahreszeiten". Zunächst müssen die drei Teams, die es soweit geschafft haben, 100 Eclairs zum Thema Frühling, Sommer, Herbst und Winter zaubern. Das sieht nicht nur toll aus, sondern schmeckt der Jury in den meisten Fällen auch sehr gut. Besonders bei Team Rot, das die Führung übernimmt.

Zum Abschluss haben die Profis dann nochmal neun Stunden Zeit, um ein "Vier Jahreszeiten Bankett" zu kreiieren. Dazu gehören neben den bereits fertigen Eclairs ein Zuckerschaustück, 25 Macarons, 25 Pralinen und maximal drei Torten. Team Grün, das schon bei den Eclairs das Nachsehen hatte, kann auch bei der finalen Challenge nicht mit der Konkurrenz mithalten. Spannend wird es zwischen Team Rot und Team Grün. Am Ende trennt die beiden nur ein Punkt. Durch das bessere Bankett haben Regina und Sybille aus Team Schwarz am Ende knapp die Nase vorn. Sie dürfen sich über den "Goldenen Cupcake" und 10.000 Euro Preisgeld freuen.

Team Schwarz: 24 Punkte + 26 Punkte = 50 Punkte

Team Rot: 25 Punkte + 25 Punkte = 49 Punkte

Team Grün: 21 Punkte + 19 Punkte = 40 Punkte

Folge 3

Halbfinale bei "Das große Backen - Die Profis". Und die Herausforderungen werden nicht kleiner. Zunächst müssen die verbliebenen vier Teams eine Sachertorte backen – ganz ohne Rezept, nur aus der Erinnerung. Michael und Johannes aus Team Grün haben hier als Wiener ein Heimspiel und holen sich tatsächlich den Sieg, knapp vor dem wieder einmal starken Team Schwarz. Die wenigsten Punkte bekommen Inga und Michael aus Team Lila. Auch in der zweiten Aufgabe, die da lautet fünfstöckicke Hochzeitstorte, bekommen die beiden von der Jury eher durchwachsene Kritiken. Solit ist klar, dass es für Team Lila knapp wird. Kurz vor dem Finale ist für Inga und Michael Endstation. Team Rot rettet sich als drittes Team in die finale Sendung.

Die Punkte in Folge 2:

Team Grün: 24 Punkte + 26 Punkte = 50 Punkte

Team Schwarz: 23 Punkte + 22 Punkte = 45 Punkte

Team Rot: 21 Punkte + 22 Punkte = 43 Punkte

Team Lila: 17 Punkte + 13 Punkte = 30 Punkte

Folge 2

Die Letzten werden die Ersten sein: In der ersten Aufgabe des Tages läuft Team Lila, in der Vorwoche noch haarscharf am Aus vorbei geschrammt, zur Höchstform auf. Die Kandidaten müssen der Jury 40 "Millefeuilles" präsentieren, ein Blätterteiggebäck. Inga und Michael aus Team Lila holen sich die höchste Punktzahl ab. Bei Team Rot geht dagegen einiges schief: Oliver und Roman werden nicht rechtzeitig fertig und können der Jury nicht alle 40 gewünschten Gebäckstücke präsentieren.

Die zweite Aufgabe steht unter dem Motto Märchen. Sie umfasst nebem dem Schaustück auch ein "Live Plating", also eine Anrichte-Performance vor der Jury. Dazu erzählen die Kandiaten eine Geschichte. Hier punktet vor allem Team Schwarz. Doch auch Team Rot kann die Pleite aus der ersten Aufgabe mit einer starken Leistung wettmachen und Team Gelb noch überholen. Wie schon in der Vorwoche trennen den letzten und vorletzten Platz nur ein Punkt. Damit ist "Das große Backen" für Fabian und Joachim aus Team Gelb vorbei. Den Tagessieg holen sich Regina und Sybille aus Team Schwarz.

Die Punkte in Folge 2:

Team Schwarz: 20 Punkte + 26 Punkte = 46 Punkte

Team Lila: 23 Punkte + 15 Punkte = 38 Punkte

Team Grün: 16 Punkte + 22 Punkte = 38 Punkte

Team Rot: 12 Punkte + 24 Punkte = 36 Punkte

Team Gelb: 15 Punkte + 20 Punkte = 35 Punkte

Folge 1

In der ersten Folge sollen die Profis 50 handgefertigte Miniaturen unter dem Motto "Unsere Besten" herstellen. Ob französische Pâtisserie oder Fusionsküche - die Gebäcke sollen die Individualität eines Teams ausdrücken, die durch kleine Feinheiten auf den ersten Blick zu erkennen ist und mit einem originellen Geschmacksbild punktet.

Als zweite Aufgabe müssen die Teams ein Schokoladen-Schaustück zum Thema Tierwelten fertigen. Es gibt Zebras in der Savanne, Erdmännchen oder Hirsche zu sehen. Am Ende einer jeden Aufgabe verteilt die Jury bis zu 30 Punkte. In der ersten Challenge "Unsere Besten" landen Inga und Michael aus Team Lila abgeschlagen auf dem letzten Platz. Können sie den Rückstand in der zweiten Aufgabe noch aufholen? Ja, können sie! Durch ein starkes Schaustück (einen Fuchsbau) schaffen es die beiden, Team Blau noch abzufangen. Emily und Leoni, die für ihr Schaustück die wenigsten Punkte bekommen, sind damit raus.

Die Punkte in Folge 1:

Team Grün: 27 Punkte + 28 Punkte = 55 Punkte

Team Schwarz: 26 Punkte + 24 Punkte = 50 Punkte

Team Rot: 23 Punkte + 27 Punkte = 50 Punkte

Team Gelb: 22 Punkte + 20 Punkte = 42 Punkte

Team Lila: 13 Punkte + 24 Punkte = 37 Punkte

Team Blau: 18 Punkte + 18 Punkte = 36 Punkte

Wer sind die Kandidaten und Teams?

Insgesam sechs Teams mit je zwei Personen stellen sich dem Bäckerwettstreit. Die Teams bestehen aus Konditorenmeistern und Pâtissiers. Die "Crème de la Crème der Backkunst" ist laut SAT.1 am Start.

Team Rot:

Oliver Rahm (26), Konditormeister im "Café-Konditorei Geiler"

Roman Schäfer (27), Konditormeister und Chef Patissier im "Speisemeisterei" in Stuttgart (Restaurant mit Michelin Stern)

Team Gelb:

Fabian Böckeler (24), Konditormeister im "Böckeler Confiserie- und Kaffeehausbetriebe" in Karlsruhe

Joachim Habiger (56), Koch und Konditor in der Fachschule "SüssDeko" in Fellbach

Team Grün:

Michael Leiter (37), Konditormeister und Ausbilder in der Berufsschule für Lebensmittel, Touristik und Zahntechnik in Wien

Johannes Warmuth (32), Konditormeister und Ausbilder in der Berufsschule für Lebensmittel, Touristik und Zahntechnik in Wien und von "Vienna Pastry Arts" in Wien

Team Lila:

Inga Hautopp (38), Backstubenleiterin/Konditormeisterin im "Café Classique" in Münster

Michael Schardien (27), Konditormeister und Koch im "Restaurant & Café Chagall" in Ahlen

Team Schwarz:

Regina "Resi" Lanz (27), Konditormeisterin im "Kate - Café am Theater" in Neuburg an der Donau

Sybille Langner (29), Konditormeisterin in der "Hotel Konditorei Wessinger" in Neu-Isenburg

Team Blau:

Emily Gordon (23), Konditormeistern in "Emily's - Chocolaterie und Kucherei" im Kreis Unna

Leonie Dold (24), Konditormeisterin im "Hotel-Café Adler" in Triberg

Wer bildet die Jury?

Bettina Schliephake-Burchardt (Motivtorten-Expertin) und Christian Hümbs (mehrfacher "Pâtissier des Jahres") sind ein eingespieltes Duo. Sie bewerten seit Jahren auch schon in "Das große Backen" und "Das große Promibacken" die Leistungen der Kandidaten. In der Profi-Ausgabe bekommen sie Unterstützung durch Günther Koerffer (Juror und Hofkonditor am Schwedischen Köngigshaus). Der macht auch direkt mal deutlich, wie streng die Jury sein wird: "Fehler sind bei Profis unverzeihbar. Ausreden könnt ihr mit Schokolade auf die Torte schreiben, aber ich will sie mir nicht anhören", sagt er.

Wer ist die Moderatorin?

Hier gibt es keine Veränderung: Enie van de Meiklokjes, selbst leidenschaftliche Bäckerin, führt in gewohnt bunten Outfits durch die Show und nascht gerne am Kuchenteig.

Rezepte

Die Rezepte der Show stellt SAT.1 im Anschluss an jede Folge auf der offiziellen Webseite des Senders zur Verfügung. Dort finden sich auch die Rezepte aus der ersten Staffel. Hier geht's zu den Rezepten.