| Studentin Sina

RTL macht es "Bachelor" Andrej Mangold nicht leicht. Während er langsam aussiebt, schickt der Sender schon die nächste Kandidatin ins Rennen.

Die 28-jährige Sina ist nach Nathalia die zweite Nachzüglerin der aktuellen Staffel. Die Studentin (Sport und Deutsch auf Lehramt) überracht den "Bachelor" beim romantischen Einzeldate mit Eva: "Ohne Spaß kein Fun!" Andrej ist weniger begeistert. "Das Timing ist nicht so günstig gerade", erklärt er.

Genau wie Andrej, der bekanntlich jahrelang sein Geld als Profi-Basketballer verdient hat, mag Sina es sportlich. Ihre große Leidenschaft ist das Tanzen: Gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Kim hat Sina im Wettkampftanzen bereits viele Titel und unter anderem vier Goldmedaillen beim World Cup gewonnen. Heute gibt sie Tanzunterricht.

Sina bezeichnet sich als lebensfroh und aufgeschlossen. Ihre große Liebe, die sie hofft, in der RTL-Show zu finden, soll auch ihr bester Freund sein.

Nachdem Andrej in der vergangenen Folge bei der Rosenvergabe einen Korb von Isabell bekam, sind nun wieder 14 Kandidatinnen im Rennen. Ob Sina beim "Bachelor" trotz des missglückten Starts Eindruck hinterlässt und was mit der zuletzt erkrankten Nadine passiert, zeigt RTL am Mittwoch ab 20.15 Uhr.

Quelle: areh