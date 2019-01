| "Dschungelcamp"

Nein, ein Harmonie-Camp ist das "Dschungelcamp" 2019 ganz sicher nicht. Und das hat sich mittlerweile ganz offensichtlich auch zu den Zuschauern rumgesprochen. Tag 5, der einen Mega-Zoff zwischen den früheren Turteltäubchen Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco sowie eine Dschungelprüfungs-Verweigerung von Gisele Oppermann an der Seite von Motivations-Guru Bastian Yotta zu bieten hatte, brachte RTL die bislang besten Einschaltquoten der 13. Staffel.

Es ging hoch her im Dschungel. Erst brachte Weinkönigin Gisele Mr. "Miracle Morning" an den Rand der Verzweiflung. Immer wieder versuchte Bastian das Model zur Teilnahme an der Dschungelprüfung zu überreden. Immer wieder verweigerte Gisele wie ein ängstliches Springpferd vorm Oxer – nur dass das Hindernis in diesem Fall aus einer Art Plexiglas-Sarg und Tausenden Krabbeltierchen bestand. "Wer es nicht mal versucht, der ist ein Loser. Zum Kotzen", schimpfte der Protz-Millionär, der in dieser Staffel laut "Bild" die höchste Gage bekommt. Gisele scheint allerdings langsam Gefallen an ihrer Rolle zu finden. Bei der Rückkehr ins Camp grinste sie schelmisch vor sich hin, als Bastian den anderen Campern von der Voll-Verweigerung erzählte.

Vor allem dürfte aber der heftige Zoff zwischen dem ehemaligen "Bachelor in Paradise"-Pärchen für die gute Quote verantwortlich zeichnen. Im Schnitt 5,03 Mio. Leute schalteten am Dienstag bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" ein, in der Spitze sogar 5,85 Millionen. Bei der für die Sender so relevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei 41,3 Prozent. Ein Wert, über den sich RTL nach einem schwachen Start in die Staffel extrem freuen dürfte.

Kann man irgendwo die Schatzsuche von Evelyn und Domenico komplett ungeschnitten sehen? Das war insgesamt die beste Show in 13 Staffeln und die beste Schatzsuche #IBES #IBES2019 — Oliver Brunzel (@brunni04) 16. Januar 2019

Rund eine Stunde war der Schatzsuchen-Streit zwischen Evelyn und Domenico am Dienstag Dauerthema. Die beiden keiften, lästerten und brüllten sich an. "Die ist so falsch. Ihr glaubt die ganze Leier von der kleinen Blondine. Sie hat versucht, mich nieder zu machen vor den ganzen Leuten. Das ist alles von der gesteuert", sagte Domenico über seine Ex. Die warf ihm erneut vor, trotz einer schwangeren Freundin bei "Bachelor in Paradise" mitgemacht und mit ihren Gefühlen gespielt zu haben.

Harmonie herrschte nur bei der Schatzsuche, als die beiden in trauter Zweisamkeit an einer trivialen Frage nach der anderen scheitern. Doch nach der Rückkehr ins Camp ging es weiter. Domenico behauptete, er und Evelyn seien überhaupt kein richtiges Paar gewesen. Sie behauptete das Gegenteil. Zu dumm für Domenico, dass das Video seines Auftritts im RTL-Frühstücksfernsehen inklusive Liebeserklärung an Evelyn noch immer im Netz zu finden ist...

