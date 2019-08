| Sendezeiten und Sportarten

Einen "Hauch von Olympia" verspricht man sich bei ARD und ZDF von den "Finals Berlin 2019", die am ersten August-Wochenende in der Hauptstadt stattfinden. Doch worum geht's überhaupt? Und wie ist der Ablauf? Hier finden Sie Infos zum Multisport-Event.

Was sind "Die Finals Berlin 2019"?

Bei der Veranstaltung handelt es sich um ein Multisport-Event, bei dem in insgesamt zehn Sportarten deutsche Meisterschaften an ein und demselben Wochenende ausgetragen werden. Das Konzept erinnert an die "European Championships", die 2018 erstmals in Glasgow und Berlin ausgestragen wurden und den Öffentlich Rechtlichen ordentliche Einschaltquoten brachten. "Eine Win-win-Situation: Sportliche Vielfalt für das Publikum, mediale Präsenz auch für Sportarten, die nicht immer im Blickpunkt der großen Öffentlichkeit stehen", erklären ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann und ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky.

Welche Sportarten sind Teil der "Finals Berlin 2019"?

Insgesamt zehn Sportarten tragen am ersten August-Wochenende ihre deutschen Meisterschaften aus, darunter auch die Olympia-Kernsportarten Leichtathletik und Schwimmen. Hier ein Überblick:

Bahnrad (Velodrom, Europasportpark)

Bogenschießen (Olympischer Platz)

Boxen (Kuppelsaal, Olympiapark)

Kanu (East Side Gallery)

Leichtathletik (Olympiastadion)

Moderner Fünfkampf (Olympiapark, Olympischer Platz)

Schwimmen (Schwimm- und Sprunghalle, Europasportpark)

Trial (Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark)

Triathlon (Strandbad Wannsee, Havelchaussee, Olympischer Platz)

Turnen (Max-Schmeling-Halle, Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark)

Wo werden die "Finals Berlin 2019" übertragen?

ARD (Samstag, 3. August, 10.00 bis 19.50 Uhr) und ZDF (Sonntag, 4. August, 10.18 bis 19.00 Uhr) berichten umfassend im linearen TV. Zudem bieten die Sender zusätzlich zum Programm im Fernsehen bereits ab Freitag, 2. August, auch Livestreams der verschiedenen Sportarten auf bis zu acht Kanälen an -> sportschau.de und zdfsport.de.

Wann finden die "Finals Berlin 2019" statt?

Erste Vorkämpfe und Juniorenwettkämpfe starteten schon ab Dienstag, 30. Juli 2019. Am Freitag, 2. August, stehen erste Entscheidungen im Schwimmen auf dem Programm, der Großteil der Wettkämpfe wird am Samstag, 3. August und Sonntag, 4. August ausgetragen. Den kompletten Zeitplan finden Sie auf der offiziellen Internetseite finals2019.berlin.de.

Was sind die Sendezeiten?

Die ARD überträgt am Samstag, 3. August, ab 10 Uhr live. Hier der geplante Programmablauf*:

10.15 Uhr: Triathlon

Finale: Sprint Frauen

11.30 Uhr: Bahnrad

Halbfinale: Sprint Männer

Keirin Damen

12.00 Uhr: Kanu

Halbfinale: Canadier Damen (2 Rennen)

Halbfinale: Kajak Herren (2 Rennen)

Bronze-Rennen: Canadier Damen

Finale: Canadier Damen

Bronze: Kajak Herren

Finale: Kajak Herren

12.30 Uhr: Turnen

Mehrkampf Herren

12.50 Uhr: Leichtathletik

Finale: Hammerwurf Herren

13.00 Uhr: Trial Frauen

Finale 20"

13.15 Uhr: Turnen

Mehrkampf Herren

14.10 Uhr: Bahnrad

Finale: Herren Sprint, 1. Lauf

Finale: Frauen Einer-Verfolgung

Finale: Herren Sprint, 2. Lauf

14.35 Uhr: Leichtathletik

Finale: Stabhochsprung Frauen

14.50 Uhr: Bogenschießen

Finale: Recurve Herren / Damen

15.15 Uhr: Trial Herren

Finale 20"

15.25 Uhr: Schwimmen

200 m Freistil / D

200 m Freistil /H

200 m Lagen /D

200 m Brust / H

200 m Rücken / D

200 m Schmetterling /H

15.50 Uhr: Kanu

Finale: SUP Frauen

Finale: SUP Herren

16.00 Uhr: Boxen

16.15 Uhr: Schwimmen

1500 m Freistil / H

50 m Schmetterling / D

50 m Rücken / H

50 m Brust / D

50 m Freistil / D

16.30 Uhr: Turnen

Finale: Mehrkampf Frauen

16.55 Uhr: Moderner Fünfkampf

Finale: Herren

(Fußball: 2. und 3. Liga ca. 17.25 Uhr)

17.55 Uhr: Leichtathletik

Speer Frauen

Kugel Männer

Dreisprung Frauen

Hochsprung Frauen

Weitsprung Männer

Diskus Männer



Halbfinale und Finale:

110 m Hürden Männer/Frauen

100 m Männer/Frauen

3000 m Hindernis Männer

5000 m Frauen

Das ZDF überträgt am Sonntag, 4. August, ab 10.18 Uhr. Hier der geplante Programmablauf*:

10.18 Uhr: Triathlon

Finale: Sprint Männer

11.40 Uhr: Kanu, Parallelsprint

Halbfinale: Kajak Frauen

Halbfinale: Canadier Männer

Finale: Kajak Frauen

Finale: Canadier Männer

12.18 Uhr: Turnen

Finale: Boden Männer

Finale: Sprung Frauen

Finale: Pauschen-Pferd Männer

Finale: Stufenbarren Frauen

Finale: Ringe Männer

12.50 Uhr: Boxen

Finale: Frauen 69 kg

Finale: Frauen 75 kg

13.10 Uhr: Bahnrad

Halbfinale: Sprint Frauen

Finale: Scratch Frauen

Finale: Vierer Männer

13.50 Uhr: Leichtathletik

Halbfinale: 200 m Männer

Halbfinale: 200 m Frauen

Finale: Stabhochsprung Männer

14.10 Uhr: Boxen

Finale: Frauen 57 kg

14.25 Uhr: Trial

Finale: 26" Männer

14.40 Uhr: Bogenschießen

Finale: Compound Frauen

15.00 Uhr: Turnen

Finale: Balken Frauen

Finale: Sprung Männer

Finale: Boden Frauen

Finale: Barren Männer

Finale: Reck Männer

15.30 Uhr: Schwimmen

Finale: 100 m Freistil Frauen

Finale: 100 m Freistil Männer

Finale: 200 m Brust Frauen

Finale: 200 m Lagen Männer

Finale: 200 m Schmetterling Frauen

Finale: 400 m Freistil Männer

Finale: 50 m Schmetterling Männer

Finale: 50 m Rücken Frauen

Finale: 50 m Brust Männer

Finale: 50 m Freistil Männer

Finale: 800 m Freistil Frauen

16.20 Uhr: Bogenschießen

Finale: Compound Männer

16.35 Uhr: Bahnrad

Finale: Sprint Frauen

Finale: Keirin Männer

17.05 Uhr: Moderner Fünfkampf

Finale: Frauen

17.30 Uhr: Leichtathletik

Finale: Dreisprung Männer

Finale: Kugelstoß Frauen

Finale: Diskuswurf Frauen

Finale: 400 m Hürden Frauen

Finale: 400 m Hürden Männer

Finale: 400 m Männer

Finale: 400 m Frauen

Finale: Hochsprung Männer

Finale: 3000 m Hindernis Frauen

Finale: 5000 m Männer

Finale: Weitsprung Frauen

Finale: Speerwurf Männer

Finale: 1500 m Frauen

Finale: 1500 m Männer

Finale: 800 m Frauen

Finale: 800 m Männer

Finale: 200 m Männer

Finale: 200 m Frauen

*Ungefähre Startzeiten; kleinere Verschiebungen oder Veränderungen jederzeit möglich.

Quelle: areh