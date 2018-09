"Ein verrücktes Paar"

1993 konnten sich Walter Matthau und Jack Lemmon als Nachbarn in "Ein verrücktes Paar" auf den Tod nicht ausstehen und gingen sich regelmäßig an den Kragen, nun bekommt die Komödie eine Neuauflage. Schauspieler Eddie Murphy ("Beverly Hills Cop", "Dr. Dolittle") ist bereits für eine der beiden Hauptrollen bestätigt, berichtet das Branchenmagazin "Deadline". Wer seinen Gegenpart übernehmen wird, ist allerdings noch nicht bekannt.

In dem Film, der im Original "Grumpy Old Men" – wörtlich übersetzt: "Grantige alte Männer" – heißt, gaben Lemmon und Matthau die Senioren John Gustafson und Max Goldman. Leiden konnten sich die beiden Rentner nicht, und so spielten sie sich regelmäßig Streiche, kein Tag verging ohne Streit. Dann zog auch noch die attraktive Ariel in die Nachbarschaft – und der Kampf im Werben um die schöne Kunstprofessorin war eröffnet.

Während Lemmon zum Zeitpunkt des Drehs bereits 68, Matthau sogar schon 73 Jahre alt waren, zählt Eddie Murphy gerade erst 57 Lenze – ob man ihm da den Rentner bereits abnehmen wird?

Die Regie der Neuauflage wird Tim Story ("Fantastic Four", "Ride Along") übernehmen. Eddie Murphy steht aktuell in Vorbereitungen für den vierten Teil der "Beverly Hills Cop"-Reihe.

