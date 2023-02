Europa ohne Strom: Das sind die DVD-Highlights der Woche

"Blackout", "Freibad" und "The Good Neighbor – Das Böse wohnt nebenan": Das sind die DVDs und Blu-rays der Woche.

Die Energiekrise und die damit zusammenhängende Angst vor dem enormen Anstieg von Gas-, Heiz- und Strompreisen sind seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges omnipräsent. Immer wieder geistert das Schlagwort "Blackout" durch die Debatte – ein flächendeckender Stromausfall also, mit all seinen Konsequenzen für die öffentliche Infrastruktur. Dieses Gedankenexperiment wagte bereits im Herbst 2021 die sechsteilige Joyn-Serie "Blackout". Die Serie auf Basis von Marc Elsbergs gleichnamigem Bestseller erscheint nun ebenso wie Doris Dörries Komödie "Freibad" und der Psycho-Thriller "The Good Neighbor – Das Böse wohnt nebenan" auf DVD und Blu-ray.

"Blackout" (VÖ: 10. Februar) Pierre Manzano (Moritz Bleibtreu) kurvt mit seinem Sportwagen an einem kalten Abend eine Straße entlang, im Hintergrund ist die nächtliche Skyline von Bozen zu sehen. Anderswo vergnügen sich Menschen in einem Freizeitpark. Doch dann geht alles ganz schnell: Die Lichter gehen aus, ausgefallene Ampeln verwickeln Pierre in eine schlimme Karambolage, und die Passagiere einer Achterbahn stecken kopfüber in einem Looping fest. Schnell wird deutlich: Ganz Europa ist vom Stromnetz abgekapselt – und das wird auch erst einmal so bleiben. Doch was hat der einstige Hacker Manzano mit dem Kollaps zu tun? "Blackout" von Marc Elsberg, die Romanvorlage zu der gleichnamigen Serie, die seit Oktober 2021 bei Joyn+ abrufbar ist, avancierte 2012 zum Bestseller. Eindrücklich verdeutlicht der Thriller, wie abhängig die moderne Zivilisation von der Stromversorgung ist. In der hochkarätig besetzten Serienadaption – zum Cast gehören auch Jessica Schwarz, Herbert Knaup und Francis Fulton-Smith – verzichten die Erfolgsproduzenten Max Wiedemann und Quirin Berg ("4 Blocks", "Dark") zunächst auf plakative Szenen, sondern erzählen die Geschichte wie einen klassischen Krimi.

Preis DVD: circa 18 Euro

D, 2021, Regie: Lancelot von Naso / Oliver Rihs, Laufzeit: 281 Minuten

"Freibad" (VÖ: 9. Februar) Das durchschnittliche deutsche Freibad ist ziemlich in Verruf geraten, über den Sommer gab es immer wieder hässliche Randale-Schlagzeilen. Dass Doris Dörrie das "Freibad" als Kulisse und Titelgeber ihrer Komödie wählt, ist eher ein spannender Zufall. Der Bezug zur realen Welt ist dennoch vorhanden: Eva (Andrea Sawatzki) und Gabi (Maria Happel) stehen im Zentrum der Geschichte, die beiden Freundinnen hängen ständig im Frauenfreibad herum. "Das Freibad ist meine Familie", sagt Eva sogar. Aber Familie kann man sich bekanntlich nicht aussuchen. Ein paar Frauen in Burkinis entdecken die Badeanstalt für sich, außerdem eine Frau, die früher vielleicht mal keine Frau war – und dann taucht plötzlich ein neuer, definitiv männlicher Bademeister auf. Ein absolutes No-Go! Oder? In diesem Freibad, wo ganz unterschiedliche Welten aufeinanderprallen, wird bald heftig gestritten, irgendwann kommt es auch zu Handgreiflichkeiten. Doris Dörrie packt viele Themen an, diesmal nicht in Schwarzweiß und nicht dokumentarisch, sondern unterhaltend, brutal direkt und mit ziemlich knalligen Farben.

Preis DVD: circa 13 Euro

D, 2022, Regie: Doris Dörrie, Laufzeit: 102 Minuten

"The Good Neighbor – Das Böse wohnt nebenan" (VÖ: 9. Februar) Es war ein gemeiner Psychothriller der ARD: Für seine Rolle in "Unter Nachbarn" (2011) wurde Charly Hübner ("Polizeiruf 110") 2013 mit der Goldenen Kamera 2013 und dem Deutschen Regiepreis Metropolis 2012 als bester Schauspieler ausgezeichnet. Rund zehn Jahre nach der Erstausstrahlung erscheint nun das amerikanische Remake "The Good Neighbor – Das Böse wohnt nebenan" auf DVD und Blu-ray: Der frisch getrennte US-Journalist David (Luke Kleintank) will in Riga einen Neuanfang wagen. Unterstützt von seinem alten Freund Grant (Bruce Davison), darf er in dessen Wochenendhaus ziehen. Hier lernt David seinen neuen Nachbarn Robert (Jonathan Rhys Myers) kennen. Die beiden gehen aus, trinken zu viel und überfahren versehentlich eine junge Frau (Ieva Florence). David gerät in Panik, doch Robert verspricht, die Sache zu vertuschen. Als David Vanessa (Eloise Smyth), die Schwester der Toten, kennenlernt, droht die Lage zu eskalieren ...

Preis DVD: circa 15 Euro

LV / US, 2022, Regie: Stephan Rick, Laufzeit: 101 Minuten