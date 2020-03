Jubiläum und Rekord

Seit 1992 läuft die RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Im April feiert "GZSZ" ein unglaubliches Jubiläum und hat sich dafür gleich zwei Highlights ausgedacht.

Deutschlands erfolgreichste Vorabendserie feiert schon bald einen ganz besonderen Rekord: Am Mittwoch, 29. April, strahlt RTL die sage und schreibe 7.000. Folge von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (werktags, 19.40 Uhr) aus. Keine andere Serie kam laut Senderangaben bisher auf so viele Episoden wie die seit 1992 ausgestrahlte RTL-Produktion. Um dieses riesige Jubiläum gebührend zu feiern, hat sich der Sender gleich zwei Besonderheiten für die Fans einfallen lassen: An besagtem Tag wird die Jubiläumsfolge in Spielfilmlänge gezeigt (ab 19.40 Uhr), außerdem folgt direkt im Anschluss eine Dokumentation mit dem Titel "7.000 Folgen GZSZ – Die Stars hautnah!" (21.35 Uhr).

In der Spielfilmfolge geht es für Maren (Eva Mona Rodekirchen), Yvonne (Gisa Zach) und Nina (Maria Wedig) auf die Kanarischen Inseln. Die drei Frauen wollen dort ihren Urlaub genießen. Doch natürlich kommt nicht alles so, wie sie es geplant haben: Sowohl bei der Abreise werden sie mit einem Überraschungsgast konfrontiert, als auch vor Ort müssen sie sich einigen Problemen stellen. Ob sie ihren wohlverdienten Urlaub trotzdem genießen können?

Das darauffolgende Special wirft nicht nur einen Blick auf die Zukunft von "GZSZ", sondern gewährt auch tiefe Einblicke in das Privatleben der langjährigen Stars der berühmten Vorabendserie. So öffnet beispielsweise Jörn Schlönvoigt die Tür zu seinen privaten Gemächern, Urgestein Ulrike Frank erzählt von ihren 17 Jahren bei "GZSZ", und die frischgebackene Mutter Chryssanthi Kavazi beschreibt ihren neuen Alltag als Mutter.

Außerdem wirft "7.000 Folgen GZSZ – Die Stars hautnah!" noch mal einen Blick auf die Jubiläumsfolge: Wie war der Dreh auf den Kanarischen Inseln für Eva Mona Rodekirchen, Gisa Zach und Maria Wedig?

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH