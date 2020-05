"Game of Thrones"-Reunion

Beide spielte sie in "Game of Thrones" mit, ihre Rollen sind sin in der Erfolgsserie allerdings nie begegnet. Nun ziehen Peter Dinklage und Jason Momoa gemeinsam als ungewöhnliche Geschäftspartner durchs Land.

In der Fantasy-Erfolgsserie "Game of Thrones" hatten Peter Dinklage und Jason Momoa kaum etwas miteinander zu tun, hatten aber beide großen Einfluss auf die Drachenmutter Daenerys Targaryen (Emilia Clarke). Nun treffen die beiden bei einem neuen Projekt endlich aufeinander: Wie das US-Magazin "Deadline" berichtete, sollen sie die Hauptrollen in dem neuen Vampirjäger-Actionabenteuer "Good Bad & Undead" übernehmen.

Dinklage, der als Tyrion Lennister bekannt wurde, soll den Vampirjäger Van Helsing verkörpern, während der "Khal Drogo"-Darsteller Momoa einen Vampir mimt, der keine Menschen mehr töten möchte. Sie gehen ein ungewöhnliches Bündnis ein und ziehen gemeinsam durch das Land, um mit Vampirjägershows Geld zu verdienen: Zunächst soll der Vampir die Bewohner verängstigen, im Anschluss "besiegt" der Vampirjäger augenscheinlich das Monster und lässt sich dafür gut bezahlen. Der Plan geht gut auf – doch dann wird ein Kopfgeld auf den Vampir ausgesetzt.

Der Vampir-Streifen wird inszeniert von Max Barbakow ("Palm Springs"), die Idee stammt von den "Freitag, der 13."- und "Baywatch"-Autoren Mark Swift und Damian Shannon. Wann der Film erscheint, ist noch nicht bekannt.

