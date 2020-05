| Verlosung

Seit dem vergangenen Wochenende rollt er wieder, der Ball in der Bundesliga. Vor dem Restart gab es viele kritische Stimmen, doch den ersten Spieltag nach der Corona-Zwangspause darf die DFL durchaus als Erfolg verbuchen. Am Samstag kam Pay-TV-Sender Sky auf 5,36 Millionen Zuschauer. Rekord.

Bezeichnenderweise war es der norwegische Wunderstürmer Erling Haaland, der nach rund zwei Monaten Pause das erste Tor erzielte. Gegen Schalke 04 brachte er Borussia Dortmund in Führung, Dortmund gewann am Ende 4:0. An diesem Wochenende geht es weiter mit dem 27. Spieltag. Am Freitagabend steigt das Berliner Derby zwischen Hertha BSC und Union Berlin an (20.30 Uhr, live bei DAZN und Amazon Prime).

Am Samstag muss u.a. der BVB beim VfL Wolfsburg ran, Borussia Mönchengladbach hat Bayer Leverkusen zu Gast. Die Sky-Konferenz um 15.30 Uhr ist erneut für alle frei empfangbar bei Sky Sport News HD zu sehen. Um 18.30 Uhr lautet das Topspiel Bayern München gegen Eintracht Frankfurt.

Sie wollen sich ein Stück Bundesliga in den eigenen Garten holen? prisma und Derbystar verlosen einen "Bundesliga Brillant APS". Mit dem gleichen Ball spielen die Profis in der Bundesliga. Einfach bis zum 28. Mai 2020 das untenstehende Formular ausfüllen und auf "Absenden" klicken.* Weitere Informationen zum Ball finden Sie auf www.derbystar.de.

*Die Preise wurden prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Keine Barauszahlung des Preises möglich. Rechts- und Postweg sind ausgeschlossen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. prisma-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/agb. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Erhebung von Daten erfolgt zur Gewinnerziehung und zum Versand unserer Newsletter. Informationen zum Datenschutz unter www.prisma.de/datenschutz.