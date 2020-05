Neu in der ARD

Von Eric Leimann

Was darf man von der neuen "Carolin Kebekus Show" erwarten, die mit acht Folgen und einem "Best of" mitten in Corona-Zeiten auf Sendung geht? Die Comedy Queen hält sich noch ziemlich bedeckt – aber der besondere "Zeitgeist" wird wohl eine große Rolle spielen.

Kurz nach ihrem 40. Geburtstag am 9. Mai kehrt Carolin Kebekus mit einer neuen Show auf den Bildschirm zurück. Als "Personality-Show" bezeichnet sie das Ganze geheimnisumwoben und kündigt an, "persönlicher, bissiger und aktueller denn je" zu sein. Dass die streitbare Comedienne und erklärte Feministin nicht alleine im Kölner Studio "performen" wird, davon ist auszugehen. "Prominente Gäste" sollen sich "die gut desinfizierte Klinke in die Hand geben" – so die Ankündigung.

Und noch ein Gag vorab. "Das wird die beste Show ever – und zwar mit Abstand!", sagt die Allrounderin, die auch als Schauspielerin, Synchronsprecherin und Sängerin Erfolge feierte. Bis tief in den Sommer hinein wird Carolin Kebekus am späten Donnerstagabend senden – "Die Carolin Kebekus Show" füllt wöchentlich den Comedy- und Satire-Sendeplatz am Donnerstagabend im Ersten um 23.30 Uhr, danach wird es noch "ein Best-of" geben.

