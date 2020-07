Elke Spörkel predigte 26 Jahre lang als Pfarrer Hans-Gerd in der kleinen Gemeinde Haldern am Niederrhein. Dann macht sie ihre Transidentität öffentlich. Die Gemeinde nimmt Elke auch als Pfarrerin zunächst an. Alles scheint gut, bis sich Elke verliebt und noch einmal heiraten möchte - wieder eine Frau.

Fotoquelle: WDR / Manuel Rees