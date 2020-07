Einblicke ins Familienleben

Nicht nur privat, auch in einigen TV-Shows bildeten Verona Pooth und ihr Sohn San Diego zuletzt ein schlagkräftiges Duo. Nun machen die beiden auch noch einen gemeinsamen Podcast.

Wie RTL am Donnerstag bekannt gab, startet ab sofort der "Poothcast", in dem das Mutter-Sohn-Gespann jeden Mittwoch aus ihrem Familienleben erzählt. Abrufbar ist der Podcast via Audio Now.

"Der 'Poothcast' war wahrscheinlich die verrückteste Idee, auf die wir uns jemals eingelassen haben", lässt sich Verona Pooth in einer Pressemeldung zitieren. Sie und ihr Sohn würden sich "wahnsinnig" auf das neue Format freuen.

Außerdem verriet die 52-Jährige: "So eine 'Poothcast'-Aufnahme fühlt sich für mich an wie eine Stunde beim Psychologen. Aber San Diego sagt oft, ich wäre eine Hobbypsychologin – insofern passt der 'Poothcast' wahrscheinlich ziemlich gut zu mir." In der ersten Folge, die seit Mittwoch abrufbar ist, geht San Diego unter anderem der Frage auf den Grund, wie sich seine Eltern kennengelernt haben. Außerdem sprechen die Pooths über Veronas erste Modelerfahrungen, verrückte Dates und unmoralische Angebote.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH