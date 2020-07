ZDF-Sendung

Von Jasmin Herzog

Horst Lichter lädt wieder Trödelfans zum Feilschen in der Primetime. Die zwei neuen Spezialausgaben wurden unter besonderen Vorzeichen gedreht.

Beinahe endeten die neuen Primetime-Ausgaben von "Bares für Rares" in einer Katastrophe: Bei der Vorbereitung zur Aufzeichnung der Show herrschte am Drehort Brandgefahr. Zum Glück handelte es sich "nur" um einen Schwelbrand, der schnell gelöscht werden konnte. Nur wenig später konnten die Dreharbeiten starten – diesmal allerdings unter ganz besonderen Bedingungen.

Bereits für die tägliche "Bares für Rares"-Sendung wurde das gesamte Set umgebaut, um die geltenden Corona-Vorschriften einzuhalten. "Das Wichtigste ist natürlich: Sicherheit. Ja, Corona verlangt halt Abstand", sagt Moderator Horst Lichter. Die Regelungen gelten nun auch in den neuen Abendausgaben der beliebten ZDF-Trödelshow: Es wird wieder fleißig geschätzt, geprüft, gehandelt und verkauft – alles unter strikten Hygienevorschriften, mit dem erforderlichen Mindestabstand, dicken Scheiben zwischen den Händlern und ohne Publikum oder Komparsen.

Unter den Augen der fachkundigen Experten Dr. Heide Rezepa-Zabel, Albert Maier, Sven Deutschmanek und Detlev Kümmel können die Gäste der Sendung ihre "Schätze" in aller Öffentlichkeit präsentieren – diesmal vor der historischen Kulisse des Schlosses Drachenburg in Königswinter. Auch Prominente haben sich wieder von der Trödel-Euphorie anstecken lassen: Zunächst hat der ehemalige Skirennfahrer Felix Neureuther ein kunstvolles Objekt dabei – ob die anwesenden sechs Händler Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Julian Schmitz-Avila, Lisa Nüdling, Fabian Kahl und Daniel Meyer sich dafür begeistern können? In der zweiten neuen Primetime-Ausgabe von "Bares für Rares", die das ZDF am Mittwoch, 19. August, um 20.15 Uhr, zeigt, bietet Schlagersängerin Vanessa Mai ein Familienerbstück zum Verkauf an.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH